Bobi compie 31 anni, è il cane più longevo al mondo

Una festa con più di 100 invitati, piatti portoghesi a base di carne e pesce, ballerini che si esibiscono

E’ così che è stato celebrato il compleanno di Bobi, il cane più longevo mai esistito, che lo scorso 11 maggio ha compiuto 31 anni.

Nato e cresciuto nel villaggio di Conqueiros, in Portogallo, Bobi secondo il suo proprietario Leonel Costa è riuscito a vivere così a lungo grazie all’ambiente “calmo e pacifico” in cui si è sempre trovato. Libero di muoversi liberamente nelle aree boschive vicino alla sua casa, non è mai stato tenuto al guinzaglio. Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, ha sempre mangiato il cibo di casa, in barba a tutte le indicazioni dei veterinari.

La vita così calma di questa celebrità canina è diventata più movimentata soltanto nell’ultimo periodo, quando lo scorso febbraio il Guinness World Record lo ha riconosciuto come l’esemplare di cane più vecchio mai esistito e ora gli ha inviato gli auguri di compleanno. “Tantissimi giornalisti e curiosi sono arrivati da tutto il mondo per fare una foto con Bobi” ha raccontato il signor Costa, che con i suoi 38 anni può dire di aver passato quasi tutta la propria vita con il suo cane. Tante, forse troppe visite, tant’è che Bobi ne ha risentito per lo stress. Oggi, però, sta meglio.

Anche se, come molti cani anziani, Bobi ha difficoltà a camminare e ama molto riposare, per il resto non ha grossi problemi di salute. “Se solo Bobi potesse parlare… Solo lui potrebbe spiegare come ha fatto a vivere così a lungo – ha spiegato Leonel Costa – è davvero unico nel suo genere”.