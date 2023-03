Dalla lingua dei segni alla sicurezza urbana, sei nuovi corsi di studio in Ateneo

Lingue dei segni, sicurezza urbana, nuove tecnologie dei materiali, intelligenza artificiale e neuroscienze cognitive. Questi gli ambiti su cui si concentrano i sei nuovi corsi di laurea e laurea magistrale che arricchiscono l’offerta formativa dell’Università di Milano-Bicocca per il prossimo anno accademico. Salgono così a 77 i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Ateneo.

Ecco i nuovi corsi:

laurea triennale interateneo “ Interpretariato e traduzione in lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIST) “, interateneo (Milano-Bicocca e Statele di Milano)

“, interateneo (Milano-Bicocca e Statele di Milano) laurea magistrale in “ Sicurezza, devianza e gestione dei rischi (SIDeGeR) ”

” laurea magistrale in ” Human-Centered Artificial Intelligence (Intelligenza artificiale incentrata sull’uomo) ”, interateneo (Milano-Bicocca, Statale di Milano e Università di Pavia) e in lingua inglese

”, interateneo (Milano-Bicocca, Statale di Milano e Università di Pavia) e in lingua inglese laurea magistrale in “ Neuropsicologia e neuroscienze cognitive ”

” laurea triennale in “ Scienza dei materiali e nanotecnologie ”

” laurea magistrale internazionale in lingua inglese “Materials science and nanotechnology”

La proposta formativa di Milano-Bicocca si aggiorna anche grazie al rinnovamento di due corsi di studio, il corso di laurea triennale in “Economia, analisi dei dati e management” e il corso di laurea magistrale in “Psicologia clinica”.

Inoltre, le lauree magistrali in “Applied experimental psychological sciences“, “Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi” e “Psicologia sociale, economica e delle decisioni” e la laurea magistrale a ciclo unico in “Odontoiatria e protesi dentaria” diventano lauree abilitanti: questi corsi di studio prevedono la frequenza di un tirocinio pratico, presupposto per accedere all’esame di laurea, con il quale si consegue il titolo accademico e il titolo di abilitazione all’esercizio della professione.