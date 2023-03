Bumper, il cane sordo e cieco che scoppia di gioia quando sente un profumo familiare

PUBBLICITA

di Daniela Borghi



Quando il dito di una persona che adora gli sfiora il naso, inizia a fare feste e a saltare con una gioia incontenibile. E’ il profumo familiare a scatenare un balletto che riempie il cuore di felicità. Bumper è un cane nato sia cieco che sordo: una condizione che non gli ha impedito di dare e ricevere tanto amore. “Sono sicura che per quanto lo riguarda, questa è una normale esistenza da cani: lui si sente normale”, ha detto a The Dodo Amy, la proprietaria di Bumper

In un video postato sul profilo Instagram bumber.theluckdragon si può vedere la reazione di Bumper all’arrivo di Faeron, la figlia di Amy, che ama alla follia, e che non vedeva da un po’. Appena ha sentito il suo odore ha saltato come una molla sul cuscino, e poi è andato verso la porta e prendere le sue scarpe. “Quando abbiamo un gruppo di persone in visita si diverte a prendere una scarpa e a portarla in giro finché non trova la persona che corrisponde al profumo”, racconta Amy.

Bumper è un cane speciale e prezioso, capace di portare il sorriso in casa. “Siamo una famiglia piuttosto attiva e all’inizio non eravamo sicuri di cosa sarebbe stato in grado di fare, ma ama fare tutto ciò che stiamo facendo. Ama fare escursioni, nuotare, correre e andare in kayak e canoa – conclude Amy – Praticamente tutto ciò che un cane con vista e udito potrebbe fare”.