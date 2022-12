Nato sordo e abbandonato, Rudy cerca una famiglia che lo adotti

PUBBLICITA

Eppure lo hanno già abbandonato due volte e nessuno lo vuole.

Sono tanti i cani che vengono abbandonati non solo una ma anche più volte… Rudy è uno di questi ma purtroppo lui è ancora più sfortunato di tanti altri perché lui è nato sordo. Abbandonato a soli due mesi, ha vissuto per qualche mese in un terribile canile del Sud, poi lo hanno preso e portato al Nord ma dopo poco è finito nuovamente in un canile.

Ora si trova a Viareggio, al rifugio della Lida Versilia. Lui non ci sente ed è chiaro che ha doti speciali che devono essere scoperte e gestite in modo consapevole. A lui serve una famiglia speciale pronta a fare un percorso insieme a lui per imparare a gestirlo e creare con lui un rapporto sereno ed equilibrato. Lui è molto affettuoso e ha tante energie e sarebbe molto bello se trovasse un umano pronto ad adottarlo e a trascorrere con lui del tempo giocando e facendo attività sportive che potrebbero rendere felici entrambi. Chiunque è capace di adottare un cuccioletto per soddisfare i propri desideri, ma solo chi ama davvero gli animali può dimostrarlo accogliendo Rudy. “Lui è sordo…ma ci “sente” benissimo!”. Chiamate per favore e date a questa creatura una possibilità!

Andate a conoscerlo e portatelo via con voi regalandogli tutto l’amore che merita.

Per info: Associazione Lida Versilia

Fabio-347-2612527; Maria Grazia-347-7780841