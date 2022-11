Soldato ucraino in lacrime quando vede cosa nascondono dei cuccioli appena trovati

PUBBLICITA

di Grazia Fontana



Le guerre provocano sempre un forte caos nella vita di ogni persona. Ma non sono solo le persone a pagare un prezzo pesante della follia umana.

Le guerre non risparmiano neanche gli animali che perdono padroni, case e aiuti. La vita però va avanti e nascono nuovi cuccioli, in un mondo in cui non c’è più nessuna sicurezza. Tuttavia, la natura cerca sempre di metterci il suo zampino benevolo.

Tre guardie del corpo

Yarosław Lytcushun è un soldato ucraino che sul suo profilo Instagram pubblica le foto di ogni cane e gatto che incontra mentre vaga per villaggi e città abbandonati in Ucraina. Le sue foto portano gioia, perché mostrano come gli animali diano conforto ai soldati e allo stesso tempo dimostrano che, nonostante le atrocità della guerra, la bontà risiede ancora nelle persone.

Qualche tempo fa, Jarosław si è imbattuto in un gruppo di tre cuccioli sdraiati a terra. Il cane grigio, quello rosso e quello nero dormivano tutti vicini vicini, cercando di riscaldarsi a vicenda con il calore dei loro corpi fragili. Quando il soldato venne ad accarezzarli e dar loro da mangiare, vide che i cani non erano soli.

Tra loro giaceva un piccolo gattino, che i cani circondavano e coccolavano per un po’ di calore.

Queste piccole creature, non ancora in grado di difendersi, hanno combattuto ferocemente per la salvezza del gattino che nascondevano tra loro! Non è commovente?

I soldati non hanno lasciato i cani al loro destino. Nelle seguenti foto di Yarosław puoi vedere come giocano i cuccioli nel campo. Almeno per un po’, a tutti i piccoletti – e al gattino – non mancherà nulla: