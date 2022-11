Cane sordo, timido e silenzioso: l’arrivo della sorella lo cambia

Poppet è una tenera cucciola di cane sordo che non si è aperta facilmente al mondo, l’arrivo della sorella in casa ha però cambiato le cose

PUBBLICITA

di Lisa

PUBBLICITA

Le persone e gli animali che ci circondano non si rendono conto di quanto bene possano fare, solo restando vicini, con la loro presenza. Poppet era una cagnolina timida e silenziosa finché non è entrata nella sua vita la sorella Poppy.

I genitori di Poppet, Kaylee e David Hughes, hanno scoperto che la loro cucciola dalmata Poppet era sorda quando aveva sei settimane e hanno temuto fin da subito che non avrebbe avuto la migliore qualità di vita possibile.

L’arrivo della sorella le cambia la vita: il cane sordo riacquista fiducia

Quando hanno scoperto che Poppet era sorda, la coppia di Edimburgo ha addestrato la piccola dalmata all’uso del linguaggio dei segni e dei segnali manuali, che ha imparato rapidamente. Ma a tre anni la cucciola era ancora timida e silenziosa ed è rimasta così fino a quando la coppia non ha preso un secondo dalmata, Poppy. “Non avremmo mai pensato di prendere Poppy come cane da assistenza per Poppet, ma sembra proprio che lei usi sua sorella come le sue orecchie“, ha raccontato Kaylee.

Dal giorno in cui si sono incontrate, Poppet e Poppy sono diventate inseparabili. Poppy, di appena un anno, aiuta Poppet a orientarsi nel mondo che la circonda. Che la sorellina abbia capito che la sorella maggiore sia sorda, non si è percepito minimamente. “Poppet usa Poppy per qualsiasi cosa: se Poppy abbaia, lei abbaia, se Poppy va a spasso, lei la segue, guarda sempre Poppy per vedere cosa fa e la imita“. Forse non avrà capito che è sorda, ma Poppy ha decisamente capito che la sorella ha bisogno di esigenze diverse, e le sta accanto sempre permettendole di fare tutto.

Con l’intento di aiutare la sorella maggiore, Poppy si comporta in modo dolce con lei. Per esempio, ogni sera quando Kaylee le mette a letto, Poppy va a cercare Poppet e le dà un colpetto sul naso per farle capire che è ora di andare a dormire. Hanno instaurato un legame molto speciale e fanno tutto insieme. Poppy ha dato a Poppet un’enorme iniezione di fiducia. Da quando ha incontrato la sorellina, infatti, non è più la cagnolina timida di un tempo e si lascia andare più spesso. Tutto grazie alla preziosa presenza di Poppy.

Il loro legame è documentato attraverso il loro account di Instagram @poppet.thedeaf.dalmatian.