Calla Lily, la cagnolina cieca e sorda che ha trovato la felicità

PUBBLICITA

La storia di questa cagnolina che si chiama Calla Lily è davvero meravigliosa.

Lei ha dei bisogni speciali perché è nata cieca e sorda. Ma nonostante tutte queste difficoltà, ha trovato il modo di godersi al meglio la vita!

PUBBLICITA

Tutto è iniziato quando la cagnolina ha mostrato i primi segni di cecità quando era ancora una cucciola. Mary, una volontaria, aveva ospitato Calla Lily e la sua mamma in casa per aiutarli in questo periodo così delicato.

La donna aveva capito subito che la cucciola era speciale e più cresceva e più si rendeva conto che non era solo cieca. Infatti, si è accorta che quando chiamava i piccoli tutti si giravano tranne lei. Dopo diversi esami, il responso è arrivato: Calla Lily è nata cieca e sorda.

La volontaria ha capito subito che la cagnolina aveva bisogno di attenzioni in più, ma ha notato anche che nonostante tutte le sue difficoltà, si comportava come i suoi fratellini. Giocava e correva proprio come tutti gli altri!

Mary è sempre stata molto attenta con lei, ma Calla Lily si è mostrata subito una forza della natura. Lei non sapeva di essere diversa e faceva tutto quello che le passava per la testa. “Ivy, la sua sorellina, può vedere e sentire ed entrambe lottano come matte in casa e in cortile”, ha raccontato la volontaria.

E ancora: “Calla Lily è esuberante ma amorevole, così giocosa e incredibilmente felice“. La piccola non si lascia intimidire da nulla ed è sempre pronta a superare i suoi limiti. Non le importa che è diversa dai suoi fratellini, lei è felice così!

La cagnolina nonostante le difficoltà si gode la vita al meglio. Gioca, salta, corre e fa gli agguati ai suoi fratellini! Mary ha deciso di adottarla per sempre perché sa che sarà felice e amata insieme a lei. Calla Lily adesso ha una famiglia che non le farà mancare nulla e che la aiuterà sempre. Insomma, non poteva trovare di meglio!