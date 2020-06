Il 2 luglio esce il II episodio di “Fantasmagoria”, la nuova web serie firmata da Byron Rink

Con l’amichevole partecipazione di Tom Savini, la collaborazione di Luigi Cozzi e la concessione delle musiche per l’ultimo episodio di Pino Donaggio

Roma, 30 giugno. Il 2 luglio esce il secondo episodio di “Fantasmagoria: fantasmi nella rete”, la web serie ideata e creata dal cantante indie-rock Byron Rink durante il periodo del lockdown, con l’amichevole partecipazione di Tom Savini (Creepshow, George A. Romero, 1982; Django Unchained, Quentin Tarantino, 2013), la collaborazione del regista del fanta-horror Luigi Cozzi (Contamination, 1980; Hercules, 1983; I piccoli maghi di Oz, 2018) e la concessione delle musiche per l’ultimo episodio di Pino Donaggio (Carrie, lo sguardo di Satana, Brian De Palma, 1976; Vestito per uccidere, Brian De Palma, 1980; Non ci resta che piangere, Massimo Troisi e Roberto Benigni, 1984).

Si tratta di una serie docu-fiction che affronta le più popolari leggende urbane italiane in una chiave narrativa innovativa e irriverente. Grazie all’utilizzo di originali espedienti narrativi e visivi, capaci di alternare il linguaggio della finzione a quello documentaristico, la serie si presenta con un impianto tanto spettacolare quanto didattico. La modalità documentaristica, infatti, rende l’approccio storico affascinante e di facile assimilazione per lo spettatore.

L’eredità della tradizione gotica in Fantasmagoria è un aspetto essenziale. Questa, però, riesce a trovare nella tradizione una forma analitica e narrativa innovativa che consente nuovi spunti di riflessioni, recuperando e valorizzando il folklore italiano.

Interpretata, tra gli altri, da Byron Rink, Kira Ialongo, Simona Vazzoler, Simone Pulcini, Giuliano Di Giovambattista, Mauro Tiberi, Michele Grassini, Andrea Ceravolo, Stefano Diaferia, Andrea Salmeri, Alfredo Cantagallo, Daniele Zaccardo, la serie è un rapido susseguirsi di immagini, suoni, colori, oggetti e azioni che colpiscono vivamente i sensi e la fantasia dello spettatore.

Tutti gli episodi verranno pubblicati con cadenza mensile sul canale YouTube Ore Di Orrore dello youtuber romano Alessio Giorgi.

Fantasmagoria parteciperà alla seconda edizione dell’Asylum Fantastic Fest.

NOTE DI REGIA

“Avevo appena ultimato la stesura degli episodi di una serie distopica che stavo cercando di far produrre. Facevo colloqui in giro e non sapevo che le vicende mondiali sarebbero andate proprio in una maniera del tutto simile a quelle che stavo presentando. Rimasi bloccato in casa, ma da tempo avevo in mente questa idea di creare delle narrazioni cinematiche, svincolate dalla rigidità produttiva e diversamente libere. In passato avevo fatto dei reading e conoscevo bene il potere della voce, è una delle facoltà più vecchie del mondo, l’uomo all’interno della grotta racconta le storie per far passare il tempo, e se le storie sono spaventose esorcizzano meglio le paure. La situazione nella quale mi trovavo era esattamente quella dell’uomo chiuso nella grotta, così, sapendo fare un po’ di tutto, mi misi al lavoro. Alla fine ne parlai ad Alessio Giorgi e ci accordammo per far ospitare queste storie sul suo canale di Youtube Ore di Orrore. E così ha preso man mano forma Fantasmagoria”.

(Byron Rink)

