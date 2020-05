Marmitta Abarth, 70 anni di storia e di successi

Con un originale flashmob virtuale la grande community degli abartisti ha reso omaggio al genio di Carlo Abarth che 70 anni fa, al salone dell’automobile di Torino, lanciò la “Marmitta Abarth”, probabilmente l’accessorio più diffuso delle sue celebri scatole di trasformazione. Per l’occasione gli appassionati hanno realizzato delle “Instagram story” simulando il rumore del proprio scarico con la voce, e taggando il contenuto con l’hashtag “#TheRumbleLipChallenge”.

Una festa per la grande famiglia che conta 83 club ufficiali, quasi raddoppiati rispetto al 2016, mentre la community “The Scorpionship” attiva da quattro anni nell’area Emea ha già raggiunto 114.000 iscritti.

Tutti insieme supportano il brand dello scorpione anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia di Covid-19, dimostrando che si può rimanere distanti ma uniti.

La storia del marchio dello scorpione inizia nel 1949 quando Carlo Abarth fonda la Abarth & C. affiancando all’attività delle competizioni l’attenzione verso i semplici automobilisti per i quali realizza i kit per la trasformazione delle vetture di serie in grado di incrementare potenza, velocità massima e accelerazione. Nelle famose cassette di trasformazione, che debuttano il 4 maggio del 1950 al salone torinese, spiccano proprio gli impianti di scarico destinati a diventare una vera e propria icona dello “stile Abarth”.

Il successo è immediato grazie al beneficio prestazionale offerto da queste marmitte e sottolineato dall’inconfondibile rumore sordo e pieno. Così, nel giro dio pochi anni, l’Abarth & C. varca i confini nazionali: nel 1962 produce 257.000 marmitte con una forza lavoro di 375 persone, e ben il 65% è destinato all’esportazione. Il primo lotto di 50 unità fu dedicato alla Fiat “Topolino” a cui successivamente si aggiunsero diversi altri modelli della casa del lingotto, dalla 600 alla 1100, dalla 1400 alla 1500, ma il vero boom arrivò con la mamma di tutte le citycar: l’iconica 500.

Per Carlo Abarth fu un amore a prima vista che porterà alla creazione delle prime Fiat-Abarth 595 mattatrici su tutti i circuiti e, di pari passo, alle famose “cassette di trasformazione Abarth” per elaborare i “cinquini” stradali.

In tempi più recenti, con il lancio della nuova Abarth 595 nel 2008, il marchio ha riportato in primo piano la marmitta sportiva Abarth, riproducendo così il suo classico sound: il doppio terminale cromato riprende il design del sistema adottato dalla versione da gara 595 Assetto Corse, ribadendo come il racing possa rappresentare il laboratorio ideale per testare soluzioni da trasferire poi alle vetture stradali.

L’anno successivo tocca a un nuovo kit denominato sistema di scarico “Record Monza”, il cui nome è un omaggio al record di velocità stabilito dal 57enne Carlo Abarth sulla pista lombarda nel 1965, con il primato di accelerazione sul quarto di miglio. I progettisti sono riusciti a ottenere un suono potente frutto di una perfetta combinazione tra la tecnologia Dual Mode con quattro terminali, e il design aggressivo. Nel 2011 viene lanciato il kit “Record Modena” la cui caratteristica di spicco è costituita dal suono potente e aggressivo dato da marmitte high performance basate sulle migliori tecnologie, come il sistema Dual Mode e su un design accattivante e sportivo.

Per chi preferiva un sound nettamente più sordo e cupo era disponibile anche il sistema dello specialista sloveno Akrapovic a due uscite con finitura in carbonio e dotato di valvola elettronica attiva azionabile tramite il tasto sport.

Infine, nel 2018 dagli stabilimenti torinesi è uscita la nuova Abarth 595 su cui ha debuttato il sistema di scarico “Record Monza Attivo”, caratterizzato dalla valvola attiva controllata attraverso il tasto Sport sulla plancia. Questo sistema sintetizza alla perfezione l’evoluzione della tecnologia Abarth: se in precedenza l’apertura della valvola di scarico si basava sulla pressione dei gas di scarico, ora il pilota può intervenire direttamente e scegliere tra un sound da “gentleman driver” oppure un rombo più cupo e grintoso, in puro stile Abarth.

Il sistema di scarico “Record Monza Attivo” è attualmente disponibile di serie sui modelli 595 Competizione, 595 Pista e 695 70° anniversario.