Ha preso vita, dal 1° aprile scorso, l’accordo di distribuzione fra la storica azienda italiana di liquori Stock Spirits Italia e Beam Suntory, una delle aziende leader nel mondo per la produzione di premium spirits.

Il portfolio di Beam Suntory annovera brands di statura globale, come Jim Beam, Maker’s Mark, Laphroaig, Bowmore, Hibiki, Toki, Roku, Larios, Courvoisier e Midori. Prodotti che arricchiscono l’offerta di Stock srl nelle categorie whisky, gin e cognac. Un’offerta, quella di Stock Spirits Italia, principalmente conosciuta per il brandy Stock 84 e prodotti Limoncè e la vodka Keglevich, rispettivamente leader dei propri mercati. Stock Spirits Italia fa parte di Stock Spirits Group, leader nel settore dei liquori nell’Europa Centro-Orientale. Questa partnership italiana va a completare e arricchire la collaborazione già in essere fra Stock e Beam Suntory in altri Paesi europei quali Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Croazia.

Marco Alberizzi, Amministratore Delegato di Stock Italia, ha dichiarato: “Stiamo lavorando per costruire una portfolio company orgogliosamente italiana per stile, qualità e tradizione, ma con una forte vocazione nel mondo degli international spirits. Le marche affermate di Beam Suntory, Jim Beam e Laphroaig, e le stelle in forte crescita, Maker’s Mark e Roku, ci permettono di giocare un ruolo di primo piano e completare il nostro assortimento di spirits per il mondo dei cocktail bar e della notte, dove oggi siamo presenti soprattutto con la vodka Keglevich. Dopo l’acquisizione di Distillerie Franciacorta, che ci proietta fra i top players nella grappa, la partnership distributiva con Beam Suntory testimonia la forte volontà della nostra azienda di investire sul mercato italiano. Stiamo allargando il nostro presidio a tutte le occasioni, dall’aperitivo, al classico dopo cena, dove già oggi giochiamo un ruolo da leader, e la notte, dal consumo liscio alla miscelazione. Sono grato a Beam Suntory per la fiducia che ha riposto nella nostra organizzazione”.

Tra i leader mondiali nei premium spirits, Beam Suntory, da sempre, ispira le connessioni umane. Nata nel 2004 dalla fusione del Leader mondiale nella categoria Bourbon e i pionieri del whisky giapponese, Beam Suntory unisce una profonda tradizione, passione per la qualità spirito innovativo alla visione del “Growing for Good”.

STOCK

Stock è un produttore storico nel settore del beverage e fra i più conosciuti e apprezzati a livello mondiale. Stock s.r.l. (Stock) fa parte di Stock Spirits Group, leader nel settore dei liquori nell’Europa Centro-Orientale, che distribuisce a livello globale un’ampia gamma di marchi europei di alta qualità. La business unit italiana è stata fondata nel lontano 1884, per poi essere quotata in borsa sul mercato inglese nel 2013. In più di 130 anni di storia, Stock è sempre stata capace di interpretare con successo i trend di mercato ed è stata vera e propria pioniera nel marketing e nella comunicazione: prodotti di successo, campagne pubblicitarie all’avanguardia, collaborazioni con stilisti di fama mondiale e un legame forte con il mondo dell’Arte. In Italia, l’azienda è principalmente conosciuta per il Brandy Stock 84 ed è leader di mercato con il limoncello Limoncè e la vodka Keglevich.

