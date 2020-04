La Regione chieda al Governo un controllo finalmente efficace delle coste affinché siano evitati gli sbarchi di immigrati provenienti dall’Africa. Non soltanto per evitare la violazione delle norme sull’immigrazione, ma in un periodo in cui si pensa di riaprire gradualmente la Sardegna dopo la quarantena per il coronavirus, è fondamentale che non ci siano arrivi incontrollati di persone potenzialmente veicoli del virus.

Non possiamo permetterci, alla vigilia di decisioni così importanti, che il virus riprenda a diffondersi tra la popolazione sfuggendo al controllo.

Daniele Caruso – Segretario Regionale – Movimento Sociale Sardo- Destra Regionale