Mostre, eventi sportivi, fiere, riunioni: il coronavirus sta cominciando a fermare anche gli eventi nel Lazio. Rimandata la mostra su Alberto Sordi che avrebbe dovuto aprire il 7 marzo, rinviato a giugno anche il Festival del Giornalismo Ambientale in programma al Maxxi. Sospesa la fiera dell’editoria Feminist 3, ospitata dalla Casa Internazionale delle donne, annullati anche due eventi previsti per il 6 e 7 marzo con le performance alla Pelanda-Mattatoio dell’artista Benjamin Verdonck. Annullate la Maratona di Roma e la mezza maratona RomaOstia, rinviata Italia-Inghilterra di rugby, in programma per il torneo Sei Nazioni.

Annullate la Maratona di Roma e la mezza maratona di Ostia. Rugby, rinviata Italia-Inghilterra per il Sei nazioni

Cancellata l’Acea Run Rome The Marathon del 29 marzo. L’appuntamento, spiegano gli organizzatori, è dunque “per il 2021, la quota di iscrizione sarà spostata e garantita per tutti per il prossimo anno fermare la nostra e la loro voglia di correre”. Annullata anche la mezza maratona Roma-Ostia in programma domenica 8 marzo. Rinviata la sfida del sei nazioni di rugby tra Italia e Inghilterra, inizialmente prevista per il 14 marzo allo stadio Olimpico di Roma. “È stata assunta la decisione di posticipare tutti i tre incontri tra Italia e Inghilterra (maschile, femminile, u20) previsti nel weekend del 13-15 marzo, con l’intenzione di riprogrammarli in data successiva – si legge in una nota del torneo – sulla base delle informazioni attualmente disponibili, tutti gli altri incontri di sei nazioni continuano a rimanere calendarizzati come previsto. Ssei nazioni intende garantire la disputa di tutti i quindici incontri dei tre tornei quando il tempo lo permetterà”.

Sospese le attività pastorali: stop a catechismo, corsi prematrimoniali, oratorio, pellegrinaggi

La Chiesa di Roma sospende tutte “le attività pastorali non sacramentali fino al 15 marzo; consentite le celebrazioni liturgiche feriali e festive, purché il luogo di culto consenta di rispettare le misure di precauzione ritenute fondamentali dalle autorità competenti”. Niente catechismo, corsi di preparazione al matrimonio, oratorio, pellegrinaggi, per tutte le parrocchie di Roma. “Invece sono consentite le celebrazioni liturgiche feriali e festive, purché il luogo di culto consenta di rispettare di mantenere almeno un metro di distanza tra le persone”.

Tempio Maggiore e sinagoghe aperte

Il Tempio Maggiore di Roma e le altre Sinagoghe della città restano aperte per lo svolgimento di tutte le funzioni religiose

Santa Cecilia: stop ai concerti fino al 20 marzo. Filarmonica Romana, blocco fino al 3 aprile

L’Accademia nazionale di Santa Cecilia ha sospeso i concerti concerti in programma fino al 30 marzo in ottemperanza alle disposizioni stabilite ieri dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Non avranno quindi luogo i concerti previsti dal 5 al 7 marzo: concerto sinfonico diretto da Antonello Manacorda. L’8 marzo: Family Concerto, il 9 marzo: concerto dei Kodò – Tamburi giapponesi. Dal 12 al 14 marzo: concerto sinfonico diretto da Myung-Whun Chung. Il 18 marzo: concerto di Nikolai Lugansky. Il 9-20-21 marzo: concerto sinfonico diretto da Tomas Netopil. Il 25 marzo: concerto di Leonidas Kavako. Dal 26 al 28 marzo: concerto sinfonico diretto da Jakub Hrusa. Il 30 marzo: concerto di Grigory Sokolov. Il 6-13-27 marzo: Spirito Classico, introduzione al concerto. Sono, inoltre, annullati tutti gli appuntamenti della stagione Tutti a Santa Cecilia fino al 3 aprile 2020. Informazioni sui rimborsi e sull’eventuale riprogrammazione saranno tempestivamente comunicate sui canali ufficiali dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (www.santacecilia.it e social media). Nel periodo 5 – 15 marzo sono annullate le lezioni programmate di tutti i Corsi Education e di tutti i Corsi di Perfezionamento. Sono sospesi e rinviati a nuova data i concerti e gli spettacoli dell’Accademia Filarmonica Romana in programma alla Sala Casella, Teatro Olimpico e Teatro Argentina dal 5 marzo al 3 aprile. Le nuove date saranno comunicate non appena disponibili.