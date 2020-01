03.01.2019 – 10.15 – Sono stati scovati da una pattuglia del Nucleo interventi speciali della Polizia locale di Trieste due uomini, all’apparenza non udenti, durante il loro ‘turno lavorativo’: avvicinarsi alla gente, accennando la lingua dei segni, per chiedere firme e donazioni per una associazione benefica, a quanto pare fittizia.

Sottoposti al controllo delle Forze dell’Ordine non si è scoperto solamente il falso a regola d’arte, sia della loro disabilità sia della loro Associazione, ma è emerso che uno degli individui aveva ricevuto poco tempo prima ben 5 decreti di allontanamento in diverse città italiane.

I due sono stati allontanati, dopo un verbale per mendicità molesta, con il sequestro delle “donazioni”.

