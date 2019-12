Due truffatori sono stati smascherati dall’assessore Enzo Belloni mentre fingendosi sordi chiedevano denaro ai passanti.

Il fatto è accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14.30 in via Curiel. I due lestofanti sono stati immortalati da Belloni durante la diretta facebook.

All’arrivo di un poliziotto in boghese i due hanno stracciato i fogli che presentavano ai cittadini per la richiesta di offerte a favore dei sordi.

Intimati dall’agente il duo ha lasciato la città.

Ma a quanto pare non erano gli unici truffatori in azione oggi in centro storico. Infatti il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini ha tentato di fermare altri due soggetti un uomo e una donna bionda che agivano in piazza del Popolo.

L’assessore Belloni non è nuovo a queste iniziative, qualche mese fa aveva smascherato due donne che si fingevano sorde.

https://www.viverepesaro.it/