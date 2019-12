Si terrà il 14 dicembre alle ore 16:30 presso IF – The Wedding Issue, nel cuore di Roma e a due passi da Piazza Navona, il Mercatino Vintage organizzato ed ideato dall’attrice, conduttrice e Destination Wedding Planner, Michelle Carpente.

Il ricavato della serata andrà a Sowed, una Onlus dei SOcial WEDding, che promuove un nuovo modo di vivere i matrimoni, incentrato sui concetti di dono e solidarietà.

L’associazione riceve in donazione abiti e accessori da sposi sia nuovi sia usati, da parte di privati cittadini, celebrità e boutiques, rimettendoli in circolo per chiunque desideri con una donazione economica, sostenere i progetti dell’Associazione volti al reinserimento sociale attraverso il mondo del lavoro di Donne che hanno alle spalle un passato difficile fatto di violenza e non solo.

In un ambiente da sogno, il pubblico potrà trovare numerosi ed interessanti capi d’abbigliamento, accessori, borse, scarpe, makeup, bigiotteria e giocattoli donati da personaggi del mondo dello spettacolo.

“Sono Felice di fare quest’edizione con Sowed poiché cercavo una onlus inerente al mondo del Wedding – ha spiegato Michelle Carpente – dal 2013 mi occupo e seguo l’industria del Destination wedding e quest’anno grazie alla collaborazione con l’agenzia IF – The Wedding Issue, ci occuperemo di diversi progetti tra NY, Londra e Roma, dove il matrimonio e gli sposi saranno sempre i protagonisti e ne sono entusiasta! Durante la serata donerò un mio abito da sposa alla ONLUS SOWED e spero che anche altre persone possano seguire il mio esempio”.

