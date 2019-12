CITTA’ DI CASTELLO – Si fingevano sordomuti, mostrando un cartello scritto in italiano e in inglese per chiedere donazioni dai passanti, solo che la onlus impegnata per aiutare bambini disabili era totalmente inesistente. I carabinieri di Città di Castello hanno denunciato due pluripregiudicati di nazionalità rumena con l’accusa di tentata truffa. Sono un uomo di 30 anni e una donna di 29, entrambi senza fissa dimora, allontanati da vari comuni della Toscana e dell’Umbria per sver messo in atto azioni simili.

Propositi Stavolta avevano individuato nel centro commerciale “Castello” il luogo ideale per portare a termine i loro propositi. Durante il controllo sul 30enne, i carabinieri hanno inoltre individuato, parcheggiata poco distante, l’auto con targa rumena al cui interno c’era la connazionale, anche lei in possesso di un identico cartello e di una consistente somma di danaro contante verosimilmente provento delle raccolte portate a segno nella zona.

Portati in caserma, i militari hanno sequestrato sia i cartelli che i soldi e, oltre alla denuncia, è scattato anche il divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello.