Quinto anno consecutivo, a Roma, dell’evento “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale I RIDIKULUS.

L’unico vero e originale evento di capodanno a teatro con i bambini!

Dopo il grande successo del capodanno 2015, 2016, e il trionfo del 2017 e 2018, anche quest’anno il 31 dicembre si terrà lo spettacolo per famiglie, dove i bambini assieme ai loro genitori rideranno con la magia del teatro e aspetteranno il 2020 assieme agli attori con spettacolo, balli, giochi, divertimento, pandoro, panettone e spumante per tutti!

Lo spettacolo di questo capodanno è “Un Natale tira l’altro” scritto e diretto da Antonio Losito e Veronica Liberale. In scena, assieme agli autori, c’è Massimo De Giorgio e Simone Giaccaglia.

Anche quest’anno la location per il “Capodanno per famiglie” sarà presso il Teatro San Genesio, sito in Via Podgora, 1 (Piazza Mazzini – Metro A “Lepanto”) a Roma.

SINOSSI DELLO SPETTACOLO:

“UN NATALE TIRA L’ALTRO”

La principessa dei ghiacci accompagnata dai suoi aiutanti, due simpatici e stravaganti pinguini, ha compiuto un lungo viaggio dalla Lapponia per raccontare una storia ricca di mistero, di colpi di scena e di magia.

E’ una favola che racchiude in se le più belle leggende e fiabe di natale.

I suoi ricordi evocano la storia di un ricco e cinico giocattolaio.

E’ un uomo che pensa solo a vendere i suoi giocattoli e guadagnare tanti soldi.

Il suo fidato e simpatico assistente Rudolph, è costretto ad assecondare i capricci del suo titolare, compreso quello di rimanere a lavorare la notte di Natale.

Quella notte, la nostra principessa dei Ghiacci interverrà a favore di Rudolph complicando la vita al nostro giocattolaio.

Quell’evento scatenerà una serie di avvenimenti che porteranno il cinico giocattolaio, a donare i giocattoli ai bambini più bisognosi.

E se il nostro protagonista si trasferisse al polo nord e decidesse di dedicare la sua vita agli altri? Un’ originale e inedita leggenda sulla nascita del mito di Babbo Natale, dei suoi simboli e dei luoghi a lui legati..

Per info e prenotazioni potete chiamare al numero 334.7475332 (anche servizio whatsapp) o inviare una mail a teatro.ridikulus@gmail.com

Biglietto unico 40,00 euro – Prenotazione obbligatoria

Programma dello “SPECIALE CAPODANNO” delle ore 22.00:

– ore 21.15: ARRIVO IN TEATRO

– ore 22.00: INIZIO DELLO SPETTACOLO

“UN NATALE TIRA L’ALTRO”

– ore 23.15: FOTO CON I PERSONAGGI

– ore 23.30: PANDORO e PANETTONE PER TUTTI!

– ore 23.55: INIZIO COUNTDOWN PER LA MEZZANOTTE;

– ore 00.00: SPUMANTE… BRINDISI con GLI ATTORI e… AUGURI!

– ore 00.10: BALLI DI GRUPPO e ANIMAZIONE

– ore 01.00: SALUTI e BALLI!

ANCHE QUEST’ANNO IL NOSTRO CAPODANNO RADDOPPIA!!!!

Chi non potesse essere presente all’evento della mezzanotte potrà vedere lo spettacolo alle ore 19.00, con una “REPLICA STRAORDINARIA” a grandissima richiesta!!

Potrete venire a teatro e ridere con tutta la famiglia anche prima del classico cenone. Un’occasione UNICA!

Programma della “REPLICA STRAORDINARIA” delle ore 19.00

– ore 18.00: ARRIVO IN TEATRO

– ore 18.10: “BABY APERITIVO” con patatine, arachidi, salatini, pop corn e bibite per tutta la famiglia!

– ore 18:15: Saluti, musica e foto con due personaggi a sorpresa!

– ore 19.00: INIZIO DELLO SPETTACOLO

“UN NATALE TIRA L’ALTRO”

– ore 20.15: SALUTI e BALLI

Costo della “REPLICA STRAORDINARIA” delle ore 19.00:

biglietto unico 25,00 euro.