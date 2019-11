Miglior film COUNTING di Rahil Bustani (11’05’’)

La storia dell’umanità è il racconto della sofferenza dei popoli nelle mani di pochi.

Miglior regia VENTILATORE di Luca Sorgato (19’51’’)

Un uomo chiuso in casa fissa le mosche: i sogni rivoluzionari sono dissolti. Ma il tempo scioglie solo il corpo non il ricordo…

Miglior attore GIORGIO COLANGELI per CONDOMINIUM di Elettra Raffaella Melucci (14’16’’)

In un futuro prossimo, un nuovo sistema amministrativo organizza le elezioni del mansion organizer in un condominio…

Miglior attrice LIDIA VITALI per SOUBRETTE di Marco Migolla (13’ 58’’)

Barbara era una showgirl negli anni ‘90: ora vuole tornare ad essere famosa, in un reality per VIP del passato…

Miglior doc U SONU di Daniel Contaldo, 17’40’

Alessandra Belloni è una suonatrice di tamburo che visita Tropea che ha collaborato…

Premio UNA giuria popolare LA FLAME di Orazio Guarino (13’)

Steso sul letto, in posizione fetale, un uomo aspetta una chiamata. Una rinascita o la fine?

