Domenica 20 ottobre alle ore 17:00, durante la Festa del Cinema di Roma, sarà presentato il libro di Tiziana Rocca dal titolo “Il Segreto del Successo – Come costruire una comunicazione vincente” edito da Sperling & Kupfer.

L’appuntamento, che si terrà presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission – AUDITORIUMARTE, sarà moderato dalla conduttrice Rai Eleonora Daniele, con la presenza del Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, Luciano Sovena.

Il libro è un vero e proprio manuale per chi vuole intraprendere il percorso della comunicazione e l’organizzazione di eventi. Dal budget alla location, dall’intrattenimento alla security, dal catering alle celebrities fino ad arrivare alla stampa e alla comunicazione digitale.

Gli eventi sono oggi lo strumento più efficace e creativo per promuovere un marchio e, in­sieme ai social media, rappresentano la forma più nuova di comunicazione. Se un prodotto viene presentato direttamente al pubblico in una serata piacevolmente animata, in cui si può assistere a una performance insolita, sa­rà difficile dimenticarlo e i valori del brand verranno assorbiti e diffusi in modo facile e naturale. Ma come distinguersi fra tante pro­poste, come costruire un evento originale che trasmetta la giusta immagine di un brand, un prodotto, un personaggio, un’impresa? Tiziana Rocca, la più nota organizzatrice e produttrice italiana di eventi spiega – in questo libro ric­co di esempi, casi, suggerimenti pratici – le regole, le strategie, i segreti di una comunica­zione vincente, elaborati in venticinque anni di esperienza. E svela a chi desidera avvici­narsi a questo mondo la ricetta infallibile per raggiungere i propri obiettivi: coltivare la pas­sione, accettare le sfide, imparare a pensare in grande. Perché anche nei periodi difficili, quando le risorse sono scarse, le buone idee portano al successo.

Biografia:

Tiziana Rocca, napoletana, vive a Roma. È titolare della Agnus Dei Tiziana Rocca Pro­duction, società specializzata nell’ideazione e organizzazione di eventi. E’ direttrice del festival Filming Italy, organizzato annual­mente a Los Angeles per promuovere il cinema italiano, e del Premio delle Nazioni. Dallo scorso anno ha realizzato con gran successo la I Edizione del Filming Italy Sardegna Festival ideando anche il premio collaterale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dal titolo “Filming Italy Best Movie Award”. Ha diretto, inoltre, per cin­que anni il Taormina FilmFest. ed è membro della British Academy Circle of Film and Television Arts. Ha ricevuto numerosi pre­mi e riconoscimenti, tra i quali il Dominam Ordinis Sancti Gregorii Magni dello Stato Pontificio. Ha pubblicato Feste, cene, cocktail (2004), Come fare le Pubbliche Relazioni (2006, tradotto anche in inglese), Il libro della comu­nicazione (2007), Mamma dalla A alla T (2009, tradotto anche in inglese), Pubbliche Relazio­ni 2.0 (2013) e La tua vita è un evento. Vivila al meglio (2014).

Ufficio stampa:

Licia Gargiulo

E.: licia.gargiulo@gmail.com

Francesca Polici

E.: francesca.polici@gmail.com