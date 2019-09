17.PREMIO KINÉO “diamanti al cinema”

Lido di Venezia, 1 settembre 2019

“I PREMIATI 2019” – Il CINEMA E IL PIANETA TERRA

CONFERENZA STAMPA: Domenica 01 settembre, ore 11:00, Padiglione Italiano dell’Hotel Excelsior

con

Lina Wertmüller, Marco Bellocchio, Sienna Miller,

Maria Fernanda Cândido, Gianni Zanasi, Maria Francesca Calvelli,

Veronica Bocelli, Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Sveva Alviti,

Valerio Mieli, Elena Cucci, Anna Ferzetti, Paul Zonderland, Catia Rossi,Giampiero De Concilio, Miriam Galanti, Nicoletta Dibisceglie,

Martina Arduino, Luca Calvani

Venezia, 1 settembre 2019. La diciassettesima edizione del Premio Kinéo “diamanti al cinema”, evento collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, è dedicata a uno dei temi sociali più importanti e dibattuti del momento: la salvaguardia del nostro Pianeta, delle sue terre e dei suoi mari.

Il progetto KINÉO Green & Blue in collaborazione con ONU e UNESCO, infatti, è dedicato al mare e proprio da Venezia, con la sua unicità di città galleggiante sull’acqua, è possibile lanciare un segnale forte al mondo in questa direzione. In anteprima si parlerà di “Ocean Literacy for All”, il manuale pe affrontare il tema nelle scuole di tutti i gradi, tradotto anche in italiano.

Il tutto si lega al mondo del cinema grazie alla sensibilità di tanti artisti di fama internazionale che lottano per questa causa. Ricordiamo primo fra tutti Leonardo Di Caprio che ha addirittura affermato “prima l’ambiente poi il cinema”, Darren Aronofsky che con la sua ultima fatica Madre (2017), è stato tra i primi a lanciare un grido d’allarme, Cameron Diaz, il compianto Ermanno Olmi, Robert Redford, Woody Harrelson.

L’impegno del Kinéo è quello di coinvolgere attivamente anche il cinema italiano.

IL PREMIO KINÉO

Il Premio Kinéo è un riconoscimento al cinema italiano votato dal pubblico, prevalentemente delle sale cinematografiche ANEC (sul sito www.kineo.info), e da una giuria internazionale di personalità eccellenti del mondo del cinema. Giunto alla sua 17^ edizione, si svolgerà durante la 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, domenica 1 settembre.

Progettato nel 2001 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, contestualmente alle numerose attività per rilanciare il cinema nazionale, il progetto Kinéo debutta a Venezia nel 2002. Grazie a una stretta collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercizio Cinematografico), si è riusciti a coinvolgere e a dar voce a decine di migliaia di appassionati, rendendoli partecipi e valorizzando le loro scelte all’interno dei listini delle case cinematografiche. Oggi, il Premio Kinéo, premio del pubblico, continua ad essere promosso dall’Associazione Culturale Kinéo presieduta da Rosetta Sannelli, che lo ha ideato.

Tra le istituzioni che hanno rinnovato il sostegno al Premio: ANEC, il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, la Biennale Cinema e la Direzione Generale Cinema del MIBAC, la Regione Veneto.

I premi Kinéo 2019: Miglior film drammatico, Miglior commedia, Miglior opera prima, Miglior regista, Miglior montaggio, Miglior attore protagonista drammatico, Miglior attrice protagonista drammatica, Miglior attrice protagonista commedia, Miglior attore non protagonista, Miglior attrice non protagonista, Premio Kinéo SNCCI Pubblico & Critica, Premio Kinéo Giovani, Premi Kinéo Speciali, Kinéo International Awards.

La Premiazione si svolgerà domenica 01 settembre alle ore 19:30 presso lo Spazio Regione Veneto dell’Hotel Excelsior.

La Cena ufficiale esclusivamente per gli artisti, invece, si svolgerà a Cà Sagredo, che fu la casa dei Dogi Morosini, dove la direttrice Lorenza Lain ha voluto accogliere per la seconda volta i premiati.

I partner:

Banca Generali Private , l’evoluzione naturale per costruire insieme un sistema economico e finanziario più sostenibile, con nuove proposte orientare in tal senso e strategie inedite;

, l’evoluzione naturale per costruire insieme un sistema economico e finanziario più sostenibile, con nuove proposte orientare in tal senso e strategie inedite; Umberto Cesari Exclusive Wine Partner del Premio Kinéo;

Exclusive Wine Partner del Premio Kinéo; Stella Artois , la premium lager del gruppo AB Inbev. vicina al mondo del cinema, accompagnerà gli ospiti del Premio Kinéo con il suo gusto unico ed elegante, da assaporare nell’iconico calice in vetro;

, la premium lager del gruppo AB Inbev. vicina al mondo del cinema, accompagnerà gli ospiti del Premio Kinéo con il suo gusto unico ed elegante, da assaporare nell’iconico calice in vetro; Eleonora Lastrucci , il brand personalizzato della Haute Couture;

, il brand personalizzato della Haute Couture; Pegaso Università Online, leader europeo nella formazione online, per il secondo anno sponsor della Biennale College Cinema.

Un grazie speciale alla Regione Veneto e alla Biennale Cinema

PREMIO KINÉO “diamanti al cinema”

Lido di Venezia, 1 settembre 2019 I premiati

Miglior Film drammatico – Il traditore di Marco Bellocchio

Miglior Film commedia – Troppa grazia di Gianni Zanasi

Miglior Film opera prima/seconda – Ricordi? di Valerio Mieli

Miglior regia – Marco Bellocchio per Il traditore

Miglior montaggio – Maria Francesca Calvelli per Il traditore

Miglior attore protagonista – Pierfrancesco Favino per Il traditore

Miglior attrice protagonista – Maria Fernanda Cândido per Il traditore

Kinéo SNCCI – Premio Pubblico&Critica – Marco Bellocchio per Il traditore

Miglior attrice protagonista in una commedia – Alba Rohrwacher per Troppa grazia

Kinéo International Award – Sienna Miller for America Woman

Miglior attore non protagonista – Luigi Lo Cascio per Il traditore

Miglior attrice non protagonista ex aequo – Anna Ferzetti per Domani è un altro giorno

Miglior attrice non protagonista ex aequo Premio Umberto Cesari – Elena Cucci per Se son rose

Premio Kinéo SNCCI Pubblico & Critica – Il traditore di Marco Bellocchio

Kinéo – Miglor Società di Vendite estere a True Colours

Kinéo – Miglior Società di Distribuzione / Film dell’anno – 20th Century Fox Italia per Bohemian Rapsody

Premio Kinéo Green&Blue Project – Veronica Berti Bocelli per ABF Foundation

Kinéo CSC – Premio Giovani Rivelazioni – Giampiero De Concilio

Kinéo CSC – Premio Giovani Rivelazioni – Nicoletta Dibisceglie

Kinéo Guest Star – Miriam Galanti – Centro Sperimentale Cinematografia

Kinéo Guest Star – Sveva Alviti (madrina)

Kinéo Guest Star – Martina Arduino (prima ballerina del Teatro alla Scala)

Omaggio a Lina Wertmüller, al suo Premio Oscar alla carriera

