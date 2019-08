Dopo l’estate il Progetto Giovani Vicenza torna con un calendario fitto di esperienze ed opportunità per tutti i giovani e giovanissimi vicentini desiderosi di ampliare i propri orizzonti, le proprie conoscenze e capacità.

Si parte già la prima settimana del mese con un corso intensivo di 20 ore sulla progettazione sociale curato dalla Cooperativa Il Mosaico che vuole fornire spunti a tutti coloro che per lavoro o per passione intendono capire come muoversi nel settore dei bandi di finanziamento.

La settimana successiva, giovedì 12 settembre, appuntamento informativo gratuito per i giovani interessanti ad intraprendere un’esperienza di studio o di lavoro in due nazioni extra-europee molto gettonate come l’Australia ed il Canada.

Sempre da giovedì 12 e fino al 21 si terrà a Vicenza, curato da PGVi, uno scambio giovanile europeo finanziato dal programma Erasmus+ dal titolo CheckMATE! che vedrà 36 giovani provenienti da 6 nazioni differenti esplorare la città e lavorare assieme ad esperti del settore alla creazione di un gioco da tavolo che abbia la caratteristica di poter accrescere nei giocatori le competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Lunedì 23 riparte il corso di Lingua Italiana dei Segni (LIS) che in questa nuova edizione vedrà alternarsi lezioni di lingua, di conversazione e di cultura sorda. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 15 settembre.

Venerdì 27 si terrà la prima edizione di “E’ stagione di corsi”, una manifestazione che darà la possibilità ai vicentini di conoscere in maniera approfondita molti dei corsi in partenza in città per l’autunno negli ambiti: arte, musica, teatro, benessere, fotografia, informatica, cucina, lingue e cultura.

Nel week-end del 28 e 29 settembre gli spazi del B55 ospiteranno l’evento Act in Class dell’associazione universitaria Jest, un evento in forma di Hackathon della durata di 24 ore che avrà l’obiettivo di mettere in relazione gli studenti di ingegneria con il mondo del lavoro.

Con l’avvio delle scuole ripartono anche i doposcuola pomeridiani: al centro Tecchio di viale San Lazzaro, per gli studenti delle medie, e Zona 3 di via Toaldo a San Pio X per elementari e medie. I doposcuola, pensati sia come momento in cui fare i compiti ma anche come spazi di aggregazione e di crescita educativa, si terranno tutti i pomeriggi della settimana dal lunedì al venerdì.

Per conoscere meglio tutte le opportunità del progetto è sempre possibile collegarsi ai siti dell'Informagiovani www.informagiovani.vi.it e del Progetto Giovani www.pgvi.it

