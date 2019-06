Con l’iniziativa di First Social Life il 5 giugno dalle ore 10:30 alle 18:00 si inaugura alla Galleria d’arte moderna un grido di denuncia contro la terra dei fuochi con la performance La Terra dei Bruchi delle artiste Teresa & Rossana Coratella, a cura di Plinio Perilli.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e First Social Life, con il Patrocinio della Regione Lazio Assessorato – Ambiente e Legambiente Lazio, Servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Con l’azione performativa composta da parole, suoni e natura, La Terra dei Bruchi diventa spunto di riflessione per un messaggio sociale importante tramite il quale l’arte si fa denuncia civica dei disastri ambientali che la camorra ha causato negli ultimi decenni nei territori della cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Nella performance, infatti, le artiste proporranno la “trasformazione” in diretta, nel giardino della Galleria d’Arte Moderna, di 500 crisalidi in farfalle, il cui volo lirico, espressivo, insieme reale e metafisico, sarà accompagnato dai versi di una poesia di Rossana Coratella, letta e interpretata da Giuliana De Sio e Francesca Rosa Grimaldi, liberamente ispirata dal romanzo Il Piccolo Principe. Dei brani del libro di Antoine de Saint-Exupéry, a loro volta, saranno letti da Mita Medici, Nina Maroccolo, Eleonora Salvadori, Cinzia Carrea e Gilberta Crispino.

Gli spazi storici del chiostro/giardino della Galleria, poi, saranno “contaminati” dai colori della natura, rose rosse, fiori di lantana e mezzo migliaio di farfalle bianche scelte dalle stesse artiste come simbolo di cambiamento e rinascita per questa speciale occasione, la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Così scrive il poeta Plinio Perilli «Quando il sublime nasce dalla realtà, il bello è automatico – e il grido di denuncia di Teresa Coratella, chiede ai suoi stessi colori (così come alla cadenza poetica della sorella Rossana) di diventare alfieri, cavalieri, paladini con tavolozza per scudo e la spada di lunghi pennelli, in questo grande, valoroso progetto di trans-fusione delle arti: dove ciascuna ha bisogno di proseguire nell’altra, dialogarci, accordarsi in nome di grandi ideali e nobili soluzioni».

PROGRAMMA

Ore 10.30 Apertura Performance con mutamento delle crisalidi in farfalle e poesia diffusa in sala

Ore 11.30 – 12.30 Readings tratti da Il Piccolo Principe con Gilberta Crispino e Cinzia Carrea

Ore 12.30 Visita didattica con le scuole medie inferiori di Ladispoli

Ore 15.30 – 16.30 Readings tratti da Il Piccolo Principe con Mita Medici e Eleonora Salvadori

Durante la giornata le artiste doneranno delle rose stabilizzate ad alcuni personaggi pubblici e del mondo dello spettacolo come simbolo di impegno Sociale e Ambientale.

Scatti fotografici con Nora Lux, Salvatore G. B. Grimaldi e Giuliano Grittini

Musiche Paki Palmieri Video riprese Gabriel Cash

Galleria d’Arte Moderna

Roma, Via Francesco Crispi, 24

Info: 060608 (tutti i giorni ore 9:00 – 19:00)

www.museiincomune.it; www.galleriaartemodernaroma.it

Ufficio Stampa

Licia Gargiulo: – licia.gargiulo@gmail.com

Francesca Polici: – francesca.polici@gmail.com