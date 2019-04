Cineforum, presentazioni di libri, reading di poesia, letture per ragazzi, incontri con gli autori, conferenze su temi archeologici e di antiquaria romana, musica da camera, visite guidate in bicicletta, autentiche “chicche” su temi e personaggi che difficilmente troverete sul web. È Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi, incontri, mostre e attività per bambini e adulti. E non solo nelle sedi deputate, nei grandi musei e nelle accademie, ma nella rete delle piccole e medie “case della cultura” distribuite capillarmente in città, dal centro alla periferia. Una prerogativa tutta romana. E, trattandosi di sedi pubbliche, nella maggior parte dei casi la partecipazione è gratuita.

Eccone alcuni per la settimana dal 29 aprile al 5 maggio nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila.

Municipio I. Fino al 16 maggio è visitabile alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, la mostra Elica Balla, l’arte in tempo di guerra. Dipinti, testimonianze e diari di Casa Balla, a cura di Bianca Cimiotta Lami e Simone Aleandri, che racconta la vita familiare e l’attività artistica di casa Balla attraverso i dipinti, le testimonianze e gli scritti di Elica, la minore delle due figlie di Giacomo Balla. Alla Biblioteca Enzo Tortora venerdì 3 maggio alle 14 Io gioco con Leonardo, laboratorio scientifico interattivo per bambini a cura dell’associazione Googol. Alle 17.30 per la rassegna Cinema e scienza in collaborazione con Casa del Cinema si proietta il film Oblivion di Joseph Kosinski (USA, 2013, 126’, v.o. sott. it).

Municipio II. Alla Biblioteca Villa Leopardi, via Makallé, martedì 30 aprile Voci in gioco, incontri di letture per bambini dai 3 anni in su e i loro familiari, organizzate dal gruppo di lettrici volontarie. Le prenotazioni possono essere effettuate via mail scrivendo a: ill.villaleopardi@bibliotechediroma.itspecificando nome, cognome e numero di tessera del bambino, oppure al numero di tel. 0645460621. È previsto un numero massimo di 12 partecipanti.

Municipio IV. Alla Biblioteca Aldo Fabrizi, in ViaTreia 14, giovedì 2 maggio alle 14.00 Io gioco con Leonardo, laboratorio scientifico interattivo per bambini a cura dell’associazione Googol. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, venerdì 3 maggio alle 17 si presenta il libro Mappe, strade casali della campagna romana. Tramite la cartografia storica, Luigi Cherubini mostra lo sviluppo dell’Agro Romano nel tempo, attraverso il sistema delle torri medioevali, delle tenute che si sono formate e i casali che contraddistinguono ancora oggi la Campagna Romana.Sabato 4 maggio alle11 Schumann e Shostakovich, l’artista e la società del suo tempo: workshop musicale e letture con l’ascolto di un quartetto e di un trio dei due celebri compositori intervallato dalle letture di Morian Taddei, con Virginia Galliani al violino, Morian Taddei alla viola, Gabriele Musio al violoncello e Martina Consoni al pianoforte. Alla Biblioteca Fabrizio Giovenale, via Fermo Corni – Parco di Aguzzano, è visitabile fino al 3 maggio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 la mostra Diritti, Libertà, Irriverenza, 50 tavole originali di illustratori che hanno pubblicato con la casa editrice Anicia Ragazzi. La fruizione delle opere originali favorisce l’incontro con il mondo dell’illustrazione, promuove la creatività, la cultura estetica e valorizza le pratiche multimodali di lettura.Visite guidate e letture ad alta voce per le scuole ¿su prenotazione. Mercoledì 1 Maggio torna il tradizionale appuntamento con la Fiera del Primo Maggio su via Tiburtina: dalle 10.00 alle 19.00 cento stands resteranno aperti all’interno della carreggiata direzione centro, pedonalizzata per l’occasione nel tratto compreso tra Via dei Durantini e Via delle Cave di Pietralata. Oltre alla vendita di prodotti enogastronomici e artigianali, sono previste tre postazioni di food truck e attività di intrattenimento per grandi e piccini.

Municipio V. Al Nuovo Cinema Aquila lunedì 29, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, proiezioni di progetti di video-danza selezionati per il Premio Roma 2018: tra questi anche la storica pellicola Giuditta e Oloferne restaurata in occasione del Settantesimo dell’Accademia Nazionale di Danza, con protagonista la sua fondatrice, Jia Ruskaja. Vi sarà inoltre una mostra di spartiti storici a cura della Biblioteca dell’Accademia Nazionale di Danza e performance di danza e musica dal vivo. Martedì 30 la proiezione, nell’ambito dell’evento Genitori al cinema, della commedia francese L’uomo fedele diretta e interpretata da Louis Garrel. Dal 2 maggio arrivo in sala del documentario Normal diretto da Adele Tulli.

Alla Biblioteca Penazzato, via D. Penazzato 112, lunedì 29 aprile alle 10.00 il Sogno di Keplero laboratorio di teatro scientifico per le scuole che mira alla realizzazione del primo studio per uno spettacolo ispirato al racconto di Somnium di Keplero. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, in via Castellaneta 10, giovedì 2 maggio alle 11.00 Io gioco con Leonardo, laboratorio scientifico interattivo per bambini a cura dell’associazione Googol. Sabato 4 maggio letture ad alta voce dai 0 ai 6 a cura dei volontari del servizio civile nazionale. Alle 10 per i bambini da 0 a 3 anni; alle 11 per i bambini da 3 a 6 anni.

In occasione della Giornata Mondiale della Danza lunedì 29 aprile l’Accademia Nazionale di Danza, il prestigioso Istituto di Alta Cultura che ha sede sul Colle Aventino, effettuerà varie performance nei luoghi e nei non luoghi del Municipio. Dalle 12 alle 14.30 alla fermata della Metro C Teano l’Accademia incontra il territorio che sarà rappresentato dalla banda della Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani, successivamente la performance Aurora boreale interpretata dagli studenti del triennio tecnico-compositivo della Scuola di Coreografia dell’Accademia Nazionale. Tra le 12.15 e le 14.30 alla fermata della metro C Malatesta la Banda della Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani in arrivo dalla fermata Teano suonerà nel piazzale all’esterno della stazione. All’interno della stazione, in prossimità della vetrata antistante la scalinata della piazza ipogea, si terranno le performance degli studenti del Master Cantiere Infinito in tecniche dell’improvvisazione coreutico-musicale, a cura dell’Accademia Nazionale di Danza, Conservatorio di Santa Cecilia, Fondazione Maxxi, SIAE e Mibac.

Ed ancora lunedì 29 alla Casa della Cultura, via Casilina 665, dalle 16.30 alle 18.30 si svolgerà unafavola in progress in cui i bambini del progetto EducANDo in danza si relazioneranno coi bambini del pubblico. Il progetto EducANDo in danza è dedicato per collegare la prima educazione all’arte coreutica con le arti performative, nella sala col camino. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, via Ostuni 8, dalle 21.00 alle 22.30 performance degli studenti delle quattro Scuole dell’Accademia Nazionale di Danza.

Municipio VI. Alla Biblioteca Borghesiana è visitabile fino al 15 maggio la mostra fotografica Vuelvo al sur. Attraverso l’obiettivo Claudio Testa dà vita ad una mostra articolata dove le immagini si intersecano a brani di autori, che di quella terra hanno scritto. Giovedì 2 maggio alle 16 Deco Art, corso di pittura e decoupage riservato agli iscritti di Biblioteche di Roma. Info e prenotazioni:tel. 0645460361, e-mail borghesiana@bibliotechediroma.it. Alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, martedì 30 aprile alle 10 Il sogno di Keplero laboratorio per ragazzi a cura dell’Associazione FormaScienza.

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21, venerdì 3 maggio alle 17 Una storia tira l’altra, letture ad alta voce per bambini di 3-6 anni. Ingresso fino a esaurimento posti. Alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, Il Giro del mondo in 80 giorni, percorso interculturale che ha lo scopo di creare contatto e scambio tra linguaggi e culture diverse in cui le differenze non separano, ma uniscono. La mattinata di sabato 4 maggio dalle 10 alle 13 è dedicata al Giappone. Alla Biblioteca Raffaello, venerdì 3 maggio alle 17.30 in collaborazione con Casa del Cinema, per la rassegna Cinema e scienza, si proietta La luna di Bernardo Bertolucci (Italia-USA, 1979, 144’).

Municipio X Alla Biblioteca Sandro Onofri, in Via Umberto Lilloni, ¿giovedì 2 maggio alle 17.30 Io gioco con Leonardo, laboratorio scientifico interattivo per bambini da 7 a 10 anni a cura dell’associazione Googol.

Martedì 30 aprile alle 15.30 presentazione della rassegna di sport, cultura, danza, canto e musica a cura del Consolato di Cuba a Roma e AICS SÌ por Cuba e apertura villaggio mercoledì 1 maggio alle 10.00 al Campo da Baseball Cali Roma, via Amedeo Bocchi s.n.c. ad Acilia.

Alla libreria Sognalibri, via Isole del Capo Verde 63 ad Ostia, per la rassegna delle Letterature Inclusive in memoria di Livio Sossi primi appuntamenti giovedì 2 alle 17 e sabato 4 alle 10 maggio. La rassegna prosegue fino al 29 maggio con numerosi incontri per piccoli e grandi lettori. Venerdì 3 maggio alle 19.00 al Chiostro del Municipio Mare… in Canto rassegna corale a cura del Coro S. Monica di Ostia, con la partecipazione dei Cori Lost on Friday, Coro Vocale Cristallo, Coro Polifonico Psalterium. Ed ancora alla Cattedrale di Santa Aurea ad Ostia Antica, sabato 4 alle 17 presentazione libro Miniguida al territorio dell’antica Ostia, di Miro Melandri e M. Cristina Manzetti. Domenica 5 mostra di artisti del Circolo Lorenzo Viani, in via dei Misenati al Lido di Ostia. E’ ancora visitabile fino al 4 maggio tutti i giorni tranne il lunedì mattina e la domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 19.30 la Mostra di Primavera di Artedegas in via della Stazione del Lido 32 ad Ostia e, su appuntamento fino a luglio, Un libro e inizia la magia a cura di Livio Toschi al Pala Pellicone-Fijlkam, via dei Sandolini al Lido di Ostia.

Municipio XI. Al Bibliopoint IC, via Solidati Tiburzi, lunedì 29 aprile La luna, laboratorio per le scuole a cura di Italo Alfieri, Associazione Astronomiamo. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, via G. Cardano 135, lunedì 29 aprile dalle 10 alle 12 appuntamento con I lunedì interculturali in biblioteca, conversazione in italiano per stranieri. E’ preferibile prenotare a l.djalali@bibliotechediroma.it. Info: Servizio Intercultura tel. 06 45460313-14 info@romamultietnica.it – www.romamultietnica.it

Municipio XII. Alla Biblioteca Villino Corsini, in largo 3 giugno 1849 snc, venerdì 3 maggio alle 10 Io gioco con Leonardo, laboratorio scientifico interattivo per bambini a cura dell’associazione Googol e sabato 4 maggio alle 16 presentazione del libro ¿Missione Luna di Alessandro Mortarino (Libreria geografica, 2018), con l’autore e Francesco Rea, modera l’incontro Paolo D’Angelo, in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana. Ed ancora alla Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, fino a martedì 30 aprile si può visitare la mostra a cura di NubeOcho Edizioni, casa editrice impegnata, specializzata in album illustrati e letteratura per l’infanzia.

Municipio XIV. Alla Biblioteca Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67, martedì 30 aprile alle 17.30 per la rassegna Cinema e scienza, si proietta Alibi di Philippe Lacheau (Francia, 2017, 90’).Venerdì 3 maggio alle 11 Le ragazze contano, un’artista e un’astrofisica raccontano gli anedotti, le scelte e gli incontri determinanti per la realizzazione della loro attitudine, modera Angela Carfa.

