Il giovane compositore Salvatore Frega, classe 1989, dopo aver vinto lo scorso settembre la medaglia d’argento in California ai Global Music Awards, nella categoria classica/contemporanea con la composizione “unAnimes”, è stato premiato in questi giorni con il prestigioso riconoscimento “Akademia Music Awards” di Los Angeles nella categoria Strumentale – Orchestrale con la sua composizione “Magic Horse” per orchestra, scritta in occasione dell’Antal Dorati Competition ed eseguita in prima mondiale dalla Budapest Symphony Orchestra MAV.

Il prossimo dicembre volerà in California ospite della cerimonia di premiazione.

Attualmente è al lavoro per la prima opera lirica, da lui scritta, che andrà in scena il prossimo ottobre e che parla della sua terra “Il tesoro di Alarico”, con il libretto di Manuel Renga. L’opera è centrata sulla contemporaneità del nucleo familiare che però guarda al passato e vedrà nel cast artisti di fama internazionale e numerosi giovani di spicco.

