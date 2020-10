Scerne di Pineto. Nella scuola di oggi, e non solo, si registra l’esigenza di figure specializzate che siano in grado di svolgere un ruolo ausiliario e compensatorio in sinergia con il docente curriculare e di sostegno. Tra queste figure c’è quella dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione per alunni disabili, all’interno di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

E’ per questo motivo che il Centro Studi Sociali “Don Silvio De Annuntiis” propone per la fine di ottobre la prima edizione del Corso di qualifica professionale per Assistente all’autonomia e alla Comunicazione dei disabili.

Profilo professionale

– L’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione di alunni disabili, facilita l’integrazione, supportandone e stimolandone l’autonomia e la socializzazione con il gruppo classe migliorandone l’apprendimento, la vita di relazione e la partecipazione alle diverse attività didattiche.

– Opera ad personam in sinergia con le altre figure educative ed assistenziali, sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

– Può operare anche in ambito domiciliare, semi-residenziale o residenziale per accompagnare e consolidare il percorso verso l’autonomia nello studio.

– Svolge la propria attività come libero professionista o come dipendente di soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi.

Qualificazione

Al termine del percorso, previo accertamento e superamento degli esami sostenuti di fronte alla Commissione, nominata dalla Regione Abruzzo, viene rilasciato, ai frequentanti il corso per almeno il 70% delle ore, un Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13.

La qualifica professionale è riconosciuta dal Ministero del Lavoro con Codice ISTAT 3.4.5.2.0 – Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Requisiti di accesso

Al corso possono accedere anche le persone prive di esperienze pregresse nel settore, che abbiano i seguenti requisiti:

– diploma di scuola secondaria di secondo grado;

– per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente;

– i cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione dell’attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

Durata

Il Corso ha una durata complessiva di 650 ore, di cui: 283 ore in modalità FaD, 217 ore in aula e 150 tirocinio.

È previsto il rimborso degli abbonamenti di viaggio con mezzi pubblici da un raggio di oltre 20 km dalla sede formativa e comunque fino al limite dell’ambito regionale.

Unità di competenza

1) Analizzare i bisogni dell’alunno con disabilità

2) Supportare la formulazione del Piano Educativo Individuale (PEI)

3) Attuare gli interventi di sostegno all’autonomia sulla base del piano educativo individuale

4) Favorire la mediazione comunicativa e l’integrazione sociale dell’assistito

5) Comunicare con la lingua dei segni italiana (LiS)

Contatti

È possibile richiedere informazioni relative al Corso di qualifica per Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione dei disabili contattando l’ente formativo