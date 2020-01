Sono aperte le iscrizioni per il corso base Lis organizzate dall’associazione Paolo Maruti.

Dall’esigenza di comunicare con persone con problemi di udito o nell’uso della parola nasce la Lingua dei Segni (Lis), la cui conoscenza può essere utile in tutti quei contesti, e per tutte quelle professioni, in cui sia necessaria una interazione comunicativa tra soggetti udenti e soggetti sordi. La Lis è usata oggi da circa 30 mila utenti con regole grammaticali, sintassi e morfologia ben delineati. La grande differenza dalla lingua parlata è che la Lis è una lingua completamente visuale, che si sviluppa per immagini sovrapposte, rendendo differente anche la struttura del pensiero tra persone udenti e non. Apprenderla significa, quindi, non solo trovare un canale di comunicazione con le persone sorde, ma anche comprendere la loro comunità e conoscerne le esigenze.

Il corso Lis – corso di Lingua dei Segni Italiana è a numero chiuso pertanto le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili (minimo 12, massimo 25).

Il corso è aperto a tutti coloro interessati ad imparare un nuova lingua tutta visiva, agli operatori che lavorano in ambito scolastico e sanitario, parenti di sordi, gli insegnanti di sostegno, i terapisti, i logopedisti e gli operatori di sportello presso uffici pubblici e privati, ma anche tutti coloro che hanno una forte passione per il settore e una propensione a lavorare nel sociale.

Ricerche dimostrano che l’apprendimento della Lingua dei Segni da parte delle persone udenti, oltre ad un’indubbia importanza di inclusione sociale, favorisce un miglioramento di alcune capacità cognitive come l’uso dello spazio, la simmetria, la motricità fine e l’organizzazione sequenziale.

Il corso è accessibile a tutti. Per iscriversi è richiesta una buona padronanza della lingua italiana, tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità, indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile. Il corso dura 80 ore ripartite su 3 mesi con le lezioni di sabato e domenica dalle 9 alle 18.

Per informazioni è sufficiente rivolgersi all’associazione Paolo Maruti in vicolo Santa Marta a Saronno.

25012020