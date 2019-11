Sono aperte le iscrizioni al corso di primo livello di Lingua Italiana dei Segni che si terrà da venerdì 24 gennaio fino a fine giugno (tutti i venerdì esclusi i festivi dalle 17 alle 20– 60 ore complessive). Il numero massimo di partecipanti è 22. Ad oggi sono ancora liberi 10 posti.

Il corso è organizzato dall’ANMIC della provincia di Asti e dall’Associazione Marabù ETS APS di Asti, in collaborazione con l’Istituto dei Sordi di Torino con insegnanti madrelingua sordi ed è accreditato al MIUR a livello nazionale ai sensi della Legge 170/2016 e all’Ordine degli Assistenti Sociali (si rilasciano crediti formativi).

La quota complessiva è pari a 245 euro, di cui 47,80 di tessera Anmic. Per iscriversi occorre versare una caparra di 50 euro che verrà restituita in caso non si raggiunga il numero minimo di iscritti.

I docenti interessati possono pagare con la carta del docente.

Per info e prenotazioni telefonare ai numeri 338 58 03 868, 366 999 55 30 oppure mandare mail all’indirizzo: anmic.asti@libero.it.

