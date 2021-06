La piena ed immediata applicazione della norma regionale inserita recentemente in Finanziaria e che prevede l’obbligo per le ex provincie, Città Metropolitane e Liberi consorzi, di uniformare le proprie modalità di intervento a sostegno degli studenti con disabilità delle scuole superiori.

L’ha chiesta, all’unanimità, la Commissione speciale dell’ARS per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali, presieduta da Carmelo Pullara. Su proposta di Marianna Caronia, che quelle norme regionali aveva proposto a marzo, nei prossimi giorni quindi, il Dipartimento regionale della Famiglia verificherà con gli enti intermedi se stiano applicando e in che modo stiano applicando le linee guida regionali per la erogazione dei servizi di assistenza personale agli studenti, procedendo ad avviare il Commissariamento se dovesse essere riscontrato che le ex Provincie non stanno ottemperando alla legge.