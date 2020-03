In questo momento di difficoltà tutti gli atenei hanno adottato la didattica online a supporto degli studenti normodotati, anche altri studenti disabili hanno manifestato il bisogno di seguire le lezioni in modo integrato presso le università.

In particolare a Palermo su sollecitazione di uno studente sordo , si è dato via alla possibilità di tradurre su piattaforma Microsoft le lezioni a distanza, in simultanea l’interprete traduce tramite cellulare la lezione, garantendo piena accessibilità.

Speriamo che questa modalità sarà adottata ove richiesta, in modo di permettere a tutti di guardare al futuro, anche in questi momenti di difficoltà

Da Francesca Sforza