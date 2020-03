ALBA (CUNEO) – Informazioni relative all’infezione da Covid-19: sintomi, modalità, trasmissione e prevenzione. Sembrerebbe l’incipit di un comunicato del governo, invece è la prima schermata di un video di sensibilizzazione realizzato dagli studenti e dalle studentesse dell’istituto superiore ‘Cillario Ferrero’ di Alba, in provincia di Cuneo, insieme a tre docenti, Alessandro Martorana, Giuseppe Russo e Fabio Mancari che ha curato la regia.

“Raga, non mi sembra così grave, è solo una malattia!” dice una voce fuori campo subito contraddetta da uno studente dell’indirizzo in servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Mentre tre ragazzi si alternano a spiegare, alcune grafiche imprimono sullo schermo le informazioni salienti: sintomi del Covid, statistiche sulla diffusione e la guarigione e modalità di manifestazione e trasmissione, periodo di incubazione, tempi di realizzazione del vaccino. Il video si chiude con un decalogo di comportamenti da seguire e rassicurazioni, dal lavarsi le mani accuratamente alla innocuità degli animali da compagnia. Ma non si sono fermati qui. Un gruppo di studenti ha infatti tradotto tutto in lingua LIS, la lingua dei segni.

Paola Boggetto, dirigente scolastica dell’istituto, commenta soddisfatta a diregiovani.it: