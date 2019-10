L’amministrazione comunale si è attivata per effettuare le necessarie verifiche relative alla situazione dei ragazzi affetti da sordità a cui mancano alcune ore per l’interprete Lis, dopo le polemiche delle scorse settimane (Leggi l’articolo): verifiche che, spiega il Comune, normalmente si fanno proprio in questo periodo dell’anno, sulla base delle quali di volta in volta i Comuni si mobilitano per trovare le soluzioni più adeguate.

L’amministrazione comunale sta ora lavorando per reperire le risorse mancanti per garantire ai ragazzi affetti da sordità del territorio comunale l’interprete Lis per l’intero orario scolastico. Un’azione, questa, che Palazzo Orsetti sta conducendo di concerto anche con altre istituzioni del territorio, tenendo fede al principio di equità, per garantire ai ragazzi il diritto allo studio e tutelare in primo luogo coloro che hanno più bisogno.