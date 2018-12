Un gesto di amicizia per un bel regalo di Natale quello che una classe dell’Istituto tecnico «Oriani» di Faenza, in provincia di Ravenna, ha fatto a una compagna di banco: gli alunni hanno imparato la lingua dei segni per comunicare con l’amica, una ragazza non udente e parzialmente non vedente.

Gli studenti hanno sentito fin da subito la necessità di comunicare con la compagna, un’amica con cui confrontarsi e dialogare. Una ragazza socievole e determinata, che ha conquistato tutti sin dai primi giorni di scuola.

E questo è stato il motore principale per l’attivazione del progetto dedicato alla Lingua italiana dei segni (Lis), particolarmente sentito da alunni e dall’intero consiglio di classe. I ragazzi hanno partecipato a diversi incontri con un’esperta riuscendo così non solo a creare relazioni più forti con la compagna ma instaurando una vita di classe inclusiva e tranquilla.

