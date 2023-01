Comunicare con i sordi, la lingua dei segni sbarca in ospedale con un tablet

PUBBLICITA

Sanremo. Si è tenuta venerdì 30 dicembre in Direzione Strategica di Asl1 a Bussana, la simbolica consegna di sei tablet da parte dell’Ente Nazionale Sordi.

I tablet, utili per comunicare tra sordi ed infermieri, sono stati consegnati nell’ambito del progetto “Comunic@Salute” di cui è promotrice Regione Liguria, e saranno utilizzati nei PS di Sanremo e Imperia, PPI di Bordighera e nelle tre sedi distrettuali di Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

Il tablet al suo interno ha installata un’applicazione che permetterà di far comunicare gli operatori sanitari con il paziente sordo, in un modo più rapido e semplice per entrambi.

All’avvio infatti si aprirà una chat video affinché il paziente, usando la lingua dei segni, possa riferire all’interprete on line le sue condizioni di salute, che a loro volta saranno declinate e “tradotte”, grazie al collegamento video, all’infermiere durante il triage. Con il nuovo anno inizierà una formazione dedicata agli operatori dei presidi sanitari da parte di addetti dell’Ente Nazionale Sordi sull’utilizzo dell’applicazione.