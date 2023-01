Autismo: in Emilia Romagna +250% di casi in 10 anni

Diagnosi precoce e sostegni: la Regione varerà nelle prossime settimane il piano per intercettare il disturbo e per fornire formazione e sostegno per bambini e adulti

Bologna, 10 gennaio 2023 – Sono in aumento i casi di autismo, e con essi anche conoscenza e consapevolezza del disturbo che allontanano sempre più lo stigma verso la salute mentale.

Al di là di etichette e pregiudizi, e con una buona osservazione ci si accorge che quello dello spettro autistico è un disturbo diffuso. È il caso dell’Emilia Romagna che dal 2011 al 2021 è passata da 1.584 a 5.464 assistiti. Così, la Regione si prepara a varare il nuovo programma integrato sull’autismo per il periodo 2023-2027, presentato oggi, per investire in formazione, diagnosi precoce e in equipe multidisciplinari per fornire sostegni adeguati.

Programma regionale autismo 2023-2027: le novità

“La crescita delle diagnosi dimostra la rilevanza di questo fenomeno – commentano gli assessori regionali alla Sanità, al Welfare e alla Scuola Raffaele Donini, Igor Taruffi e Paola Salomoni – che però va interpretato e curato non solo da un punto di vista meramente sanitario, ma prendendo in considerazione anche le variabili sociali, culturali ed economiche delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, per arrivare a definire progetti di vita personalizzati”.

Il numero di bambini affetti da disturbi dello spettro autistico seguiti dai servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza in dieci anni è aumentato del 245%. A fronte di questi dati, l’Emilia-Romagna si prepara a varare nelle prossime settimane il nuovo Programma regionale integrato sull’autismo per il periodo 2023-2027, dopo due anni di lavoro insieme ad associazioni dei familiari, aziende sanitarie, Ufficio scolastico ed enti locali.

Il piano è stato presentato oggi in commissione Politiche sanitarie della Regione. Intanto, per il biennio 2022-2023 sono a disposizione oltre 18 milioni di euro che saranno investiti per la formazione, l’intercettazione precoce dei disturbi nei bambini e per la definizione di equipe multidisciplinari.

Il piano regionale Autismo “viene finalmente rinnovato e si apprezza questa apertura ai servizi per l’adulto – sottolinea Marialba Corona, presidente di Angsa Emilia-Romagna – altrettanto importante è aver conservato le quattro ore di trattamento diretto per la prima infanzia, ottenendo supervisioni in ambito scolastico anche nelle altre fasce di età. Ora il nostro lavoro sarà monitorarne l’attuazione, con particolare attenzione all’erogazione di assegni di cura per minori e maggiorenni, rispetto a cui la Regione ha assicurato il proprio impegno”.