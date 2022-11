PUBBLICITA

Milano, 18 Novembre 2022 – MED-EL, leader mondiale nelle soluzioni impiantabili per l’udito, apre oggi le iscrizioni alla nuova edizione del contest per piccoli inventori ideas4ears.

18.11.2022_ideas4ears MED-EL invita i giovani inventori del futuro a impegnarsi ad aiutare chi soffre di ipoacusia

Il concorso è rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni che vivono in Italia: i partecipanti devono presentare un’invenzione creativa in grado di migliorare la qualità della vita delle persone affette da ipoacusia. Le candidature possono essere presentate in formato video, con un disegno o una scultura. Ma l’aspetto più importante è permettere ai giovani di pensare in grande e convogliare le proprie idee a sostegno di chi non può sentire.

“Spesso noi medici pensiamo che ripristinare la funzione uditiva sia l’obiettivo da raggiungere e che sia sufficiente per il successo del nostro lavoro. Questa bella iniziativa ci pone di fronte un importante suggerimento: i pazienti, anche i più piccoli, sono testimoni attivi importanti del nostro lavoro con il loro vissuto e con la loro straordinaria “voglia di farcela” e noi dobbiamo solo ascoltarli,” commenta la dott.ssa Benedetta Bianchi, audiologa dell’Ospedale Meyer di Firenze, che segue uno dei vincitori delle scorse edizioni del contest.

L’ispirazione da cui è nata l’iniziativa ideas4ears è frutto della mente di Geoffrey Ball, Presidente di Giuria della concorso. La storia personale di Geoffrey è incredibile: era solo un bambino quando è diventato sordo, ma non ha mai permesso alla sua disabilità di frenarlo, tanto da inventare un rivoluzionario impianto per l’orecchio medio, trovando così la cura per la propria perdita uditiva.

In quanto esperto ideatore, con oltre 100 brevetti a suo nome e numerosi dispositivi medici sviluppati, Geoffrey ha sfruttato la propria esperienza di vita come incoraggiamento per i giovani inventori di ideas4ears, molti dei quali portatori di impianti in prima persona.

“A tutti i bambini che soffrono di perdita uditiva e vogliono una soluzione migliore per il loro disturbo, io dico di non smettere di credere in sé stessi e di cercare, attraverso tentativi ed errori, di realizzare i propri sogni. Come disse Winston Churchill ‘Mai, mai mai arrendersi!’” afferma Geoffrey.

Il contest ideas4ears celebra la creatività dei bambini e mira a una migliore comprensione delle sfide associate alla perdita uditiva e dei benefici di un valido trattamento. I genitori interessati possono visitare il sito Contest – Ideas4ears – Contest e inoltrare la candidatura del proprio figlio. Termine ultimo per partecipare è la mezzanotte del 17 Gennaio 2023.

In palio favolosi premi! I vincitori potranno aggiudicarsi un viaggio a Innsbruck, in Austria, oltre a diversi premi a sorpresa. Tutte le proposte sono le benvenute; l’unica condizione è che le invenzioni possano realmente migliorare la vita di chi soffre di ipoacusia, a qualsiasi età. Per rimanere aggiornati sul concorso, seguite la pagina Facebook ideas4ears .

