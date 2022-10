Terni. Sordità, Domenica 16 ottobre controlli gratuiti in piazza con gli specialisti dell’ospedale

PUBBLICITA

di U.G.

PUBBLICITA

Sono tredici anni che viene organizzata con successo questa campagna di prevenzione sulla salute uditiva.

Ed anche quest’anno, il 16 di ottobre dalle 16 alle 18, in piazza della Repubblica ci saranno di nuovo gli specialisti dell’orecchio che visiteranno gratuitamente tutti coloro che vorranno sottoporsi ad un controllo preventivo dell’organo uditivo. Perché la sordità o altre malattie dell’orecchio, a volte sono subdole e può anche capitare che vengono scoperte proprio in uno di questi controlli. I dati della campagna di prevenzione dell’anno scorso sono eloquenti: sulle 600 persone visitate, ad un abbondante 14% è stato scoperto qualche problema: calo dell’udito per la stragrande maggioranza ma pure altre patologie, poi approfondite e curare all’interno del reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Terni.

«Il problema riguarda sì- spiega il direttore (nella foto con la cravatta) di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico – facciale Santino Rizzo- le persone con un’età dai 60 agli 80 anni, ma anche i giovani che frequentano con una certa costanza le discoteche, oppure sono sempre attaccati alla musica del proprio cellulare. Ma c’è anche chi in macchina “spara” decibel molto forti che non fanno bene all’orecchio». Insomma le fonti di inquinamento acustico posso essere molteplici e spesso neppure ce ne accorgiamo. «L’orecchio è molto sensibile- riprende il primario- ed a lungo andare si possono anche fare danni irreversibili al nostro organo. Per questo, ogni anno, fare dei controlli gratis, rappresenta un occasione unica, anche perché l’audiometria che si fa sul posto e la visita da parte di un medico, se dovessero rilevare qualcosa di anomalo, questi pazienti verranno chiamati in ospedale per ulteriori controlli».

Come vede il futuro per le malattie legate all’udito. «C’è da stare molto attenti, soprattutto lo chiedo ai giovanissimi, che hanno utilizzano strumenti di ogni tipo. Per gli anziani, invece, spesso il calo dell’udito dipende molto dall’età, come tutti gli altri organi del corpo umano, anche l’orecchio ne risente».

All’incontro per la presentazione dell’evento anche il sindaco di Terni Leonardo Latini, per l’ospedale e l’Usl 2 in rappresentanza dei direttori generali rispettivamente Massimo Rizzo e Stefano Federici, oltre la presenza dei responsabile dell’ambulanza della Misericordia che sarà di supporto all’iniziativa il giorno 16 prossimo.