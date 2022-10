La bicicletta può ridurre la depressione

PUBBLICITA

Bicicletta da sempre è considerato come una attività principalmente finalizzata a costruire massa muscolare, ma secondo un nuovo studio scientifico la bicicletta farebbe bene anche al nostro cervello.

PUBBLICITA

Redazione Cicloturismo

Lo studio scientifico ha analizzato 33 lavori che hanno coinvolto 2000 persone, realizzato dall’Università di Limerick in Irlanda, ha dimostrato che la bicicletta è molto utile per la cura della depressione in pazienti con sintomi moderati e questo indipendentemente dallo stato di salute delle persone.

Secondo lo studio la bicicletta avrebbe un efficacia al pari dei farmaci antidepressivi.