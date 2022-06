L’Asst Brianza comunica allo sportello anche con i non udenti

PUBBLICITA

L’Asst Brianza comunica con i non udenti grazie a un schermo.

Il servizio avviato qualche settimana fa, oggi funziona a pieno regime e continua ad essere unico nel suo genere in Lombardia. L’azienda sanitaria ha acquisito la tecnologia adeguata e installato un sistema dedicato presso gli sportelli di prenotazione e accettazione dei presidi ospedalieri di Vimercate, Desio, Carate, Seregno e Giussano.

di Michele Boni

L’Asst Brianza comunica allo sportello grazie a un schermo

Grazie ad un monitor fisso, dotato di un software particolare, viene simultaneamente trascritto in testo il parlato dell’operatore allo sportello. Il sistema è installato anche presso i centri di prenotazione che insistono sul territorio. Con lo stesso programma operativo sono configurati oltre 110 tablet acquisiti dall’Asst e destinati alla propria rete ambulatoriale ospedaliera e territoriale e all’organizzazione dei consultori. La funzione è analoga, ovviamente: la traduzione in testo scritto della comunicazione verbale degli specialisti. Per gli utenti non udenti stranieri è prevista persino la trascrizione direttamente in inglese

L’Asst Brianza comunica allo sportello e la soddisfazione dell’utenza

Il progetto che ha preso concretamente corpo da qualche tempo è stato battezzato “Comunicare senza barriere” ed è finanziato con fondi statali. Qualche utente ha già manifestato il proprio apprezzamento per l’iniziativa che facilità l’accesso dei non udenti al servizio senza per forza essere accompagnati da qualche familiare. “In passato – dice uno di loro, W.M. che abita sul territorio che afferisce all’Asst – c’è stata più di una difficoltà. Soprattutto in ambienti rumorosi che rendono difficile la comprensione o con interlocutori che parlano velocemente o con un tono di voce molto basso”.