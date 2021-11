Valmontone il programma della quarta ed ultima giornata del W.A.I.F. – Il Festival delle Donne

Appuntamento oggi con la quarta ed ultima giornata della II edizione del Women’s Art Independent Festival (W.A.I.F.), il festival dedicato alle donne diretto da Claudio Miani e organizzato da Officina d’Arte OutOut, che si svolgerà nelle suggestive mura di Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone. A chiudere il festival il documentario Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese De Filippo, ritratto corale su come sono cambiati i sogni dei giovani, dagli anni Sessanta ad oggi, alla presenza della regista. Pubblicità E ancora Bussoletti con il suo salotto sgualcito. Ospite di questa giornata di chiusura: Beatrice Fazi, attrice della serie cult Un medico in famiglia. Di nuovo cinema con il cortometraggio di successo Lockdownlove.it di Anna Marcello, commedia dolceamara sul periodo surreale che abbiamo appena vissuto, alla presenza della regista e del cast. Last but not least, la II edizione del festival si concluderà con l’assegnazione del Premio alla Carriera alla grande attrice Milena Vukotic che, per l’occasione, porterà in scena lo spettacolo teatrale diretto da Maurizio Nichetti Milena ovvero Emelié du Chatelet. IL PROGRAMMA

· DOMENICA 28 OTTOBRE 2021 Ore 15.00 – Proiezione del film “Che fine hanno fatto i sogni?”. Incontro con la regista Patrizia Fregonese De Filippo Ore 18.00 – Lingue a Sonagli, il salotto sgualcito di Bussoletti. Terzo ed ultimo incontro irriverente di Luca Bussoletti che porta nel suo salotto Beatrice Fazi, attrice della serie cult Un medico in famiglia. Ore 19.30 – Proiezione del film Lockdownlove.it di Anna Marcello. Incontro con la regista e attrice Anna Marcello e il resto del cast: Anna Elena Pepe, Elisabetta Pellini e Livia Lupattelli. Ore 21.00 – Per la sezione Women’s Theatre – “Milena ovvero Emelié du Chatelet” – Spettacolo teatrale per la regia di Maurizio Nichetti e interpretato da Milena Vukotic. Assegnazione del Premio alla Carriera Banca Patrimoni Sella & C. alla eclettica attrice Milena Vukotic