Donne d’Amore, in Campidoglio politica e cultura ai premi per celebrare la lotta contro la violenza sulle donne

In Campidoglio il 29 novembre politica, cultura, arte e musica nel convegno internazionale organizzato dall’ On. Simonetta Matone e da Virginia Barrett per sensibilizzare contro la violenza sulle donne in cui saranno premiate tra le altre anche Jo Squillo e Francesca Alotta

In Campidoglio il 29 novembre politica, cultura, arte e musica nel convegno internazionale organizzato dall’ On. Simonetta Matone e da Virginia Barrett per sensibilizzare contro la violenza sulle donne in cui saranno premiate tra le altre anche Jo Squillo e Francesca Alotta.

Pubblicità

di Ennio Salomone

Lunedì, 29 Novembre 2021 in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in Campidoglio (Sala della Protomoteca) a Roma, si terrà la Premiazione di Artisti impegnati sul Tema, nell’ambito del Convegno: “Donne d’amore – La discriminazione di genere: uguaglianze e differenze tra Occidente ed Oriente”, organizzato dall’Associazione Naschira, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett, operante da tempo sul territorio Nazionale in ambito sociale e culturale e dall’On. Simonetta Matone che interverrà in qualità di Relatore e per il saluto iniziale dei lavori in qualità di Consigliere Capitolino.

“Donne d’Amore”, nata nel 2009 per promuovere la drammaturgia femminile in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, si è arricchita negli anni con Convegni ed altre iniziative. Quest’anno è nato il Premio Internazionale in cui tutte le forme di espressione artistica si cimentano nello scandagliare l’Universo femminile per sensibilizzare le platee di tutto il mondo contro ogni forma di violenza, fisica o psicologica e di discriminazione di genere.

I lavori del Convegno si apriranno con la Performance “Cryme” del Soprano d’Arti Silvia Colombini che indosserà un abito dal titolo fortemente evocativo “Rinasci dalla Dignità” dello stilista Pierre Prandini, accompagnata dal violinista e direttore d’orchestra Alan Freiles Magnatta, e la testimonianza di Rita Cucè, pianista e prima artista italiana attiva in Afghanistan.

Inoltre interverranno in qualità di relatori l’On. Davide Bordoni, sociologo e Kaihan Mashriqwal, Presidente dell’Associazione Nazionale Culturale Comunità Afghana in Italia. Tra gli ospiti: Mohammad Idrees Jamali, Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Culturale Comunità Afghana in Italia accompagnato da Alessandra Book, studentessa di fotografia presso lo “IED” di Roma, impegnata in un progetto fotografico di documentazione sulla vita degli afghani a Roma, Sayed Naqeeb Latifi, esperto di musica afghana che presenterà lo strumento tradizionale “harmonium”.

Al termine degli interventi saranno premiati artisti provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato al Premio Internazionale “Donne d’Amore” in varie sezioni. I Vincitori sono stati selezionati da giurati d’eccezione: Prof. Gianfranco Bartalotta (Teatro) – M° Silvia Colombini (Videoclip) – Armando Gukasyan (Danza) – Pierre Prandini (Moda) – Enrico Bernard (Poesia) – Herald Editore (Racconto breve) – Angiola Tremonti (Pittura) – Maurizio Romani (Fotografia) – Daniela Mariotti (Make up curativo post trauma) – Sara Serpietri per Wella Professionals (Hairstyling). Il Premio della sezione fotografia sarà dedicato al noto fotografo Luigi Giordani.

Saranno inoltre assegnati riconoscimenti speciali alle due artiste Francesca Alotta e Jo Squillo impegnate in campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e all’Associazione Nazionale Centrailsogno di Palombara Sabina (RM) – Gestione del Centro anti violenza nella Casa della Salute. Roberto Boiardi, titolare di Herald Editore, presenterà il progetto Editoriale: “Donne d’amore – non solo racconti”.

Sarà, inoltre, presentato, il progetto solidale “Una cittadella per la vita” che vede impegnata l’Associazione Naschira nella realizzazione di un presidio ospedaliero per donne e bambini dedicato a Padre Pio e Madre Teresa di Calcutta nel villaggio di Thakkellapadu in India. Presenzierà Don Prakash Marlapati, Vicario Parrocchia San Giustino Martire in Roma. Coordina i lavori Virginia Barrett.

“E’ da anni che mi impegno per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne – afferma Virginia Barrett, ideatrice del progetto – inizialmente per istinto, ma ho scoperto con il tempo che il viaggio che stavo percorrendo attraverso la lettura, la messa in scena, la promozione di opere dedicate alle donne, non era altro che uno strumento per permettermi di riconoscere le vessazioni psicologiche e fisiche da me subite da parte di un uomo che ho amato moltissimo in giovane età. Per me era normale un rapporto violento ed aggressivo e non ne riconoscevo la pericolosità. Grazie all’impegno che ho sempre profuso nel progetto “Donne d’Amore” ho compreso di aver frainteso l’amore con il possesso, di aver massacrato la mia personalità, di aver perso il rispetto per me e per le mie fragilità”.

Partner ufficiali dell’iniziativa: B.I.Production, Herald Editore, Wella Professionals, Pierre Prandini Milano Couture, Infocarcere Editoria e Comunicazione, Book Mark TV, Escidicasa.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

L’accesso in Campidoglio sarà possibile esclusivamente con esibizione GREEN PASS.

Thomas Cardinali

cell: 3285650647

mail: thom.cardinali@gmail.com

Ennio Salomone

cell: 3466142314

mail: salomone.ennio@gmail.com