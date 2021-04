Scopriamo tutto sulla ricorrenza simbolica che ogni anno i romani festeggiano

Ogni anno, il 21 aprile, i romani celebrano il Natale di Roma. Una ricorrenza che nulla ha a che vedere con il Natale cristiano, ma che vuole rappresentare e festeggiare simbolicamente la nascita della Città Eterna.

Si tratta infatti di una festivià assolutamente laica. Narra Varrone che Romolo fondò Roma proprio il 21 aprile del 753 a.C. E’ da questa data, infatti, che venne calcolata la cronologia romana, con la locuzione Ab Urbe condita, che appunto significa “dalla fondazione della città”.

Perché proprio il 21 aprile?

La data del 21 aprile fu risultato del calcolo delle computazioni astrologiche di Lucio Taruzio Firmano, un fisico e matematico del I secolo a.C. Anche nella “Historiae romanae ad M. Vinicium libri duo” di Marco Velleio Patercolo si legge: “Roma fu fondata il 21 aprile sul Colle Palatino nell’anno della sesta Olimpiade”.

La ricorrenza del 21 aprile, però, non è sempre stata chiamata Natale di Roma. Inizialmente la data era celebrata con una festa denominata “Palilia”. Fu l’imperatore Claudio il primo a festeggiare la natività della Città Eterna e solo nel 1870, dopo la Breccia di Porta Pia, il 21 aprile divenne una ricorrenza riconosciuta in tutta Italia.

Le celebrazioni del 21 aprile a Roma oggi

Tutt’oggi il 21 aprile ha una valenza importante per i romani. Il Natale di Roma viene solitamente celebrato con diversi appuntamenti in città e con la rievocazione storica organizzata dal Gruppo Storico Romano. Il Covid ha sconvolto anche questa abitudine, dunque nel 2021, le celebrazioni del Natale di Roma si svolgeranno in una modalità 2.0, in streaming.

Le celebrazioni saranno anticipate a domenica 18 aprile – per permettere a tutti di seguire la cerimonia inusuale. Il Natale di Roma 2021 sarà dedicato all’imperatore Nerone e consisterà in una lunga diretta streaming dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.