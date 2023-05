Roma, Beppe Signori al Campo dei Miracoli di Corviale per donare un furgone per ragazzi disabili

PUBBLICITA

di Raffaele Marra

PUBBLICITA

L’ex azzurro e vicecampione del mondo Beppe Signori sarà oggi pomeriggio alle 17.30 in visita al Campo dei Miracoli di Roma, a Corviale, per incontrare i ragazzi e le ragazze della Miracoli Football Club, prima scuola calcio maschile e femminile che unisce alla dimensione agonistica dello sport quella etica ed educativa del gioco di squadra.

L’associazione fondata sulla metodologia di Calcio Sociale ha l’obiettivo di promuovere una dimensione etica e educativa per costruire dei campioni anche nella vita. Beppe Signori nel pomeriggio incontrerà prima in palestra i giovani della Miracoli football club, e dopo si trasferirà in campo per un allenamento insieme ai ragazzi. Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione Progetti del Cuore, verrà donato un furgone a 9 posti, predisposto anche per passeggeri con disabilità, per poter portare ragazzi e ragazze alle partite e permettergli di allenarsi. Il nuovo campo dei miracoli è un campo da calcio a 11, omologato per la nazionale femminile e l’eccellenza maschile ed è stato realizzato con l’obiettivo di coinvolgere, in attività sportive gratuite, sempre più ragazzi in difficoltà e consentire loro di partecipare ai tornei federali.

«La nostra ambizione è formare atleti intelligenti ed empatici, che siano in grado di prendere velocemente le giuste decisioni in campo, ma anche di gestire le proprie emozioni e aiutare i compagni – dice la dirigenza della Miracoli football club – nella nostra scuola calcio non alleniamo solo bravi giocatori, ma anche uomini e donne capaci di relazionarsi positivamente con il mondo esterno: campioni nello sport e nella vita».

La formazione degli “educatori” offre ai ragazzi della scuola calcio non solo una una solida preparazione tecnica ma anche metodologie come quella del FUNiño per aiutare i ragazzi a sviluppare la loro intelligenza calcistica ed emotiva per diventare adulti migliori.