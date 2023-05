Dal Milan il primo servizio di audiodescrizione per tifosi non vedenti

Rendere veramente inclusivo il tifo è l’obiettivo dell’ultima iniziativa messa in campo dall’Ac Milan che attraverso il suo programma “Il Milan per tutti” si impegna a rendere le proprie attività e i propri spazi fisici e digitali sempre più accessibili ai suoi tifosi, ricercando nuove soluzioni e migliorando costantemente quelle già in essere. Proprio nell’ottica di rispondere alle necessità di una parte considerevole e appassionata del proprio pubblico, negli ultimi mesi la società rossonera ha collaborato con un partner tecnologico specializzato e con la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano per avviare il nuovo servizio di audiodescrizione per tifosi non vedenti e ipovedenti.

Se i tifosi di calcio in Italia costituiscono oltre il 50% della popolazione, sono circa 360mila le persone non vedenti e più di 1,5 milioni quelle ipovedenti. Sentendo la responsabilità di essere considerata un’istituzione sociale e culturale, seguita da oltre 500 milioni di fan in tutto il mondo, l’Ac Milan – si legge in una nota – è “impegnata a stimolare e guidare un cambiamento positivo che parta proprio dal mondo del calcio, garantendo innanzitutto ai tifosi di oggi e di domani la possibilità di condividere la passione e la magia del calcio”.

Parte da queste considerazioni, dunque, l’iniziativa del club rossonero che offrirà – nelle partite casalinghe – ai tifosi con disabilità visiva un racconto dettagliato del match, realizzato direttamente dalla tribuna stampa dello stadio San Siro, con il contributo di uno speaker specializzato di Radio Rossonera. La nuova soluzione permette anche di semplificare la logistica e la trasmissione del segnale, di allontanarsi dall’utilizzo di dispositivi monouso e di ampliare la fruibilità del servizio a tutti, dentro e fuori lo stadio, favorendo contestualmente l’autonomia del tifoso.