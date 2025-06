Padova, 16 giugno 2022 – Stefania Pedroni è la nuova presidente nazionale dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, la prima donna a guidare l’associazione dal 1961

È stata eletta oggi, 16 giugno 2025, durante la prima riunione della nuova Direzione Nazionale UILDM.

Pedroni avrà al proprio fianco Antonella Vigna, come vice presidente nazionale. Michele Adamo è stato riconfermato nel ruolo di segretario nazionale, mentre Michela Grande è la nuova tesoriera nazionale.

I consiglieri Maurizio Conte, Simone Giangiacomi, Anna Mannara, Marco Rasconi e Massimiliano Venturi completano una squadra di lavoro che porterà avanti l’impegno di UILDM per i diritti delle persone con disabilità e la piena inclusione fino al 2028.

«La rivoluzione scientifica in atto nell’ambito delle malattie neuromuscolari ci impone di essere pronti ad accogliere i cambiamenti nella cura e a tutelare i nuovi diritti che nascono nella società del 2025. È un lavoro che possiamo fare, come squadra della Direzione nazionale, insieme alle nostre Sezioni e ai nostri soci. È importante esserci prima di tutto sul territorio, per continuare a dare risposte, partendo dai bisogni delle famiglie e offrendo prospettive concrete alle persone con disabilità; altra nostra priorità sarà continuare a partecipare ai tavoli di lavoro, in dialogo con le Istituzioni e con le altre realtà associative», dichiara Stefania Pedroni.

Biografia di Stefania Pedroni

Nata a Vignola (Mo) il 14.07.1976, Stefania Pedroni dal 2016 è membro della Direzione nazionale UILDM, e dal 2017 al 2025 ha ricoperto il ruolo di vice presidente nazionale.

In precedenza, dal 2013 al 2016, è stata vice presidente della Sezione UILDM di Modena.

Psicologa con specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale, dal 2014 ha svolto la libera professione in studio privato a Zocca (Mo), proponendo colloqui individuali di valutazione, consulenza e supporto psicologico indirizzati ad adulti, adolescenti, bambini e genitori. Ha collaborato inoltre alla realizzazione e agli sviluppi di progetti per scuole ed enti.

Attualmente lavora come psicologa presso il Centro Clinico NeMO (NEuroMuscular Omnicentre) di Milano, città in cui si è trasferita nel 2018.

Nel corso degli anni ha partecipato come relatrice/conduttrice a numerosi incontri formativi e ha perfezionato la sua formazione seguendo corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop in tutta Italia. Appassionata di cinema, teatro, lettura.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 65 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 9.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.

