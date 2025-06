Oltre alla dotazione di gazebi accessibili, sedie Job e carrozzine da mare, passerelle e bagni accessibili, sono previsti servizi di assistenza e iniziative sportive

Il caldo estivo è arrivato, e siamo a parlare di vacanze e Spiagge accessibili alle persone con disabilità per questa stagione 2025. Oggi, in particolare, segnaliamo l’iniziativa SpiaggiaLiberiTutti, progetto di accessibilità balneare inaugurato a Rimini che prevede l’apertura, dal 16 giugno, di una spiaggia senza barriere nel comune riminese.

A guidare la predisposizione del lido, i principi del Design for All, allo scopo di realizzare servizi accessibili a tutti gli utenti, comprese le persone con diversi tipi di disabilità, e tenendo conto delle diverse fasce di età.

Sono inoltre previste assistenza qualificata e attività ricreative e sportive per tutti.



La gestione del progetto

Per il primo anno, quindi per tutta l’estate 2025, a gestire la ‘SpiaggiaLiberaTutti’ sarà, a seguito di una istruttoria pubblica indetta dall’Amministrazione Comunale, la cooperativa sociale Onlus “Amici di Gigi”, soggetto capofila di un gruppo che vede la presenza di Club Nautico di Rimini, Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica RiminiUp, Cooperativa sociale Service Web, Inopera Impresa sociale, Cooperativa Bagnini Rimini sud e The Beach Srl.

L’area della spiaggia

Per quanto riguarda la spiaggia, spiegano dal Comune che l’area è organizzata per spazi schematici, dislocati in modo sequenziale, facilmente individuabili e segnalati utilizzando gradazioni di colore diversi a seconda delle differenti funzioni a cui conducono. Per la comunicazione sono utilizzati pittogrammi tipici della Comunicazione Aumentativa e Alternativa in linguaggio Arasaac.

Le dotazioni per utenti con disabilità

La spiaggia verrà a aperta dal 16 giugno 2025: gli utenti troveranno 16 “suite ombreggiate” riservate a chi ha disabilità più gravi, cioè gazebo su pedana dotati di specifici arredi a cui si aggiungono altri quattro gazebo, due dedicati ad ospitare attività e a consumare i pasti, altri due invece pensati come “spazio calmo”, aree relax che hanno la funzione di agevolare la transizione dall’esterno verso ”l’esperienza di vita balneare”.

Presenti tre docce esterne, due blocchi di servizi con spogliatoi e docce al coperto.

Tutti i servizi saranno su pedane: per il loro accesso sono state predisposte due passerelle che dal marciapiede portano a mare mediante percorso totalmente in piano. Ulteriori passerelle srotolabili saranno poste giornalmente sulla battigia, a completamento del percorso al mare, per agevolare l’accesso all’acqua.

Per utenti con disabilità motorie saranno inoltre messi a disposizione

– due sedie per lo spostamento su sabbia (tipo Solemar),

– due sedie mare (tipo sedia Job) per l’accesso in acqua,

– una carrozzella (tipo Sofao) che permette anche l’immersione,

– un sollevatore elettrico per il trasporto delle persone.

I servizi

Gli operatori della cooperativa sociale Onlus “Amici di Gigi” garantiranno servizi di assistenza qualificata e un ambiente attento e sensibile a supporto delle persone con disabilità, oltre a promuovere attività ricreative e sportive inclusive.

L’obiettivo è far sì che le strutture e le dotazioni messe a disposizione diventino uno spazio di vita, divertimento e relax per tutti gli utenti.

L’investimento

Il progetto ha visto un investimento da parte del Comune di Rimini di 430mila euro, a cui si aggiunge il contributo di 150 mila euro della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma istituzionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’. Mentre oper lo svolgimento dei servizi e delle attività della Cooperativa, l’investimento da parte del Comune di Rimini è di 90mila euro.

Redazione Disabili.com