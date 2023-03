PUBBLICITA

Roma cade a pezzi

La Capitale d’Italia versa in una condizione di degrado disastrosa. E il sindaco Roberto Gualtieri sembra non riuscire a muovere un dito per affrontare le emergenze. E’ sufficiente osservare queste foto che ritraggono ciò che resta del bagno per disabili di piazza di Spagna, in pieno centro storico.

Vetri rotti, ascensore fuori uso e una struttura completamente inutilizzabile con tanto di transenne e cartelli che mettono in guardia romani e turisti sulla situazione di pericolo.