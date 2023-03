Nuovo servizio Poste Italiane: bellissimo, te la portano direttamente a casa

PUBBLICITA

di Floriana Vitiello

Poste Italiane è la società di corrispondenza più importante d’Italia, con oltre un secolo e mezzo di storia alle spalle. Uno degli elementi che ha contribuito alla longevità della società e la sua capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti delle varie epoche

Per questo motivo di recente ha lanciato un nuovo servizio: Poste Fresh. Si tratta di un servizio che permette di ricevere la spesa direttamente a casa propria.

Il servizio può essere utilizzato da tutti coloro che ne hanno bisogno. Ma è indirizzato soprattutto in favore dei soggetti non autosufficienti, come anziani o invalidi, al fine di offrire un servizio di grande utilità sociale.

Grazie a questo nuovo servizio targato Poste Italiane, migliaia di persone potranno farsi consegnare la spesa direttamente al proprio domicilio.

NUOVO SERVIZIO POSTE ITALIANE: LA SPESA NON È MAI STATA COSÌ COMODA

Il servizio di consegna a domicilio della spesa non è una novità. In effetti, già Esselunga e Conad mettono a disposizione dei loro clienti questo servizio gratuito. Ma, da oggi, sarà possibile fruire di questa vantaggiosa opportunità anche con Poste Italiane.

È, infatti, attivo il nuovo servizio poste Fresh che svolge proprio questa funzione: consegnare la spesa a domicilio.

Il servizio di Corriere express chiamato Fresh è stato lanciato grazie alla partnership tra la sua controllata MLK Deliveries e la Mazzocco Srl, società di sistemi logistici di Italtrans.

Si tratta di una scelta azzeccata soprattutto se si considera che il settore enogastronomico, in Italia, non ha mai conosciuto crisi. Insomma, si rinuncia a tutto ma non alla buona cucina.

Non a caso negli ultimi anni, complice anche la pandemia, il suddetto settore ha visto triplicare il volume degli acquisti online.

Pertanto, nonostante i rincari dei generi di prima necessità e l’inflazione che continua a viaggiare ad una velocità spedita, i prodotti alimentari restano un must per gli italiani.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO?

Nonostante la crisi che sta attraversando l’Europa e l’Italia, il settore enogastronomico fa registrare ottimi risultati. Tutto ciò testimonia la profonda cultura culinaria del nostro paese.

Il servizio poste Fresh, lanciato da Poste Italiane, si fonda sulla partnership con MLK Deliveries e la Mazzocco Srl. La prima si occupa della ricezione degli ordini e gestisce le consegne programmate al cliente. Mentre sarà compito della piattaforma logistica del freddo di Marzocco Srl occuparsi della consegna al domicilio del cliente.

La consegna degli alimenti avverrà mediante l’uso di furgoni refrigerati, che permetteranno di rispettare la catena del freddo. Il cliente avrà la possibilità di scegliere il giorno e l’ora di consegna.

Qualora il destinatario non dovesse essere presente al momento della consegna, egli avrà la possibilità di ritirare il pacco in un punto fresh. Per ora le consegne sono già operative in molte città italiane come Roma, Torino, Milano e Firenze. Ma, presto, il servizio sarà operativo in tutti i capoluoghi del Bel Paese.