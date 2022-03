PUBBLICITA

UDINE. La città fa un passo in avanti in termini di accessibilità. Sabato 5 marzo piazza Libertà ha fatto da scenario alla presentazione del Veloplus, il mezzo studiato per accompagnare le persone con disabilità in bicicletta.

di Alessandro Cesare

È stato l’assessore Antonio Falcone ad aver promosso l’iniziativa, richiamando in centro alcune associazioni che si occupano di disabilità insieme all’atleta paralimpica Katia Aere, bronzo nell’handbike a Tokyo.