Il ministro Locatelli al Giubileo delle persone con disabilità: ecco gli appuntamenti di domani e martedì

Ci sarà anche il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, al Giubileo delle persone con disabilità, in programma lunedì 28 e martedì 29 aprile. Per l’occasione, sono attesi a Roma circa 10mila pellegrini, tra cui familiari e accompagnatori, da oltre 90 Paesi del mondo. Il Giubileo vedrà la partecipazione di migliaia di bambini, giovani e adulti provenienti in gran parte dall’Italia, ma anche dal resto d’Europa e del mondo. Non mancheranno neppure associazioni impegnate per il sostegno delle persone con disabilità.

Al loro fianco da sempre anche il ministro Locatelli, che nella splendida cornice di Villa Erba, a Cernobbio, soltanto poche settimane fa ha organizzato un evento interamente dedicato all’inclusione. È il Comolake Inclusion, un’occasione (di grande successo) per esprimere il valore di ciascuno, cogliendo le unicità e i punti di forza, non i limiti.

Il programma del ministro Locatelli

Al Giubileo delle persone con disabilità il ministro comasco parteciperà ad alcuni eventi in programma tra domani e martedì.

In particolare, lunedì 28 aprile:

Alle 9.00: convegno nazionale “NOI, Pellegrini di Speranza” – Centro Congressi “Augustinianum” via Paolo VI 25, Roma

Alle 10.30: convegno “Sport paralimpico al Giubileo per persone con disabilità” – Università LUMSA – Sala Giubileo via di Porta Castello, Roma

Seguono, martedì 29 aprile:

Alle 9.00 partecipazione alle attività della giornata – Catechesi e testimonianze piazza San Pietro – Città del Vaticano

Visita agli stand allestiti “Le Vie della Speranza”. Stand e testimonianze di realtà che raccontano la vita e i segni di speranza delle persone con disabilità – Via della Conciliazione 1-3, Città del Vaticano

di Asia Angaroni

Redazione Espansione Tv