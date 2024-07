Il Codacons diffida Ticketmaster: la bambina disabile in sedia a rotelle ha il biglietto e deve poter assistere al concerto dei Coldplay nonostante il sold out

Una bambina disabile, nonostante un regolare biglietto, potrebbe non riuscire ad assistere al concerto dei Coldplay previsto per il 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. La denuncia è stata presentata dal Codacons, al quale la madre della bambina si è rivolta per chiedere assistenza.

Una bambina disabile esclusa dal concerto dei Coldplay

Come riporta Ansa, circa un anno fa la donna aveva acquistato due biglietti per il concerto sulla piattaforma Ticketmaster, con l’intenzione di partecipare al concerto insieme alla figlia, grande fan della band.

Le erano stati assegnati due posti nella Tribuna Monte Mario. Tuttavia, durante l’anno, le condizioni della bambina sono peggiorate, rendendo necessario l’uso di una sedia a rotelle per gli spostamenti.

La Tribuna Monte Mario non è accessibile alle persone in sedia a rotelle, motivo per cui la madre ha chiesto il trasferimento dei posti nella Tribuna Tevere, che è accessibile ai disabili.

Secondo il Codacons, la richiesta della madre non è stata accolta a causa del sold out della Tribuna Tevere, in particolare per quanto riguarda i posti riservati ai disabili.

La diffida del Codacons a Ticketmaster

Di conseguenza, madre e figlia si trovano attualmente nell’impossibilità di partecipare al concerto.

Il Codacons ha quindi presentato una formale diffida alla società Ticketmaster Italia srl, sottolineando l’illegittimità del rifiuto di assegnare posti accessibili alla bambina disabile.

Secondo l’associazione, l’ordinamento interno rifiuta qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla disabilità.

Un diritto incontrovertibile

Il Codacons ritiene incontrovertibile il diritto della bambina di partecipare al concerto, con l’obbligo per Ticketmaster di assegnare posti idonei a lei e alla madre, garantendo un posto vicino per consentire l’accompagnamento.

La vicenda è ancora in attesa di una soluzione, mentre il Codacons continua a difendere i diritti della bambina e della sua famiglia.

L’associazione che difende i diritti dei consumatori è attualmente impegnata anche in un caso che riguarda altri due concerti, le date milanesi del tour di Taylor Swift in programma il 13 e il 14 luglio a Milano: il Codacons ha presentato un esposto all’Antitrust per il prezzo esorbitante dei biglietti messi in vendita dai bagarini virtuali.

Redazione Notizie Virgilio

di Vincenzo Corrado